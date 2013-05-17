12 причин, почему 18 мая 2013-го «Украина не восстанет»

О причинах провала оппозиции – ниже. Вначале скажу, за что ее, оппозицию – в кои-то веки – следует похвалить: вместе с парламентским большинством она проголосовала за закон, который требуют от нас в Европейском Союзе накануне Вильнюсского саммита ЕС 25 ноября 2013-го. Это закон № 2837 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации государственной антикоррупционной политики".

Впервые за долгое время оппозиция доказала, что она не только лозунгами и митингами, но и действиями, на самом деле поддерживает евроинтеграцию Украины.

Осталось принять еще три закона. Это еще три ситуации, когда оппозиция продемонстрирует, за евроинтеграцию ли она. Или будет как с партией «Свобода», которая выступает за энергетическую независимость Украины, но против добычи на территории нашей страны сланцевого газа.

Все остальное – поражения, провалы оппозиции.

Вот их причины.

Первая. Акция «Повстань, Україно» задумывалась, как народное восстание. Но Украина «не повстала». Лидеры оппозиции не нашли слова для стимулирования народного возмущения.

В итоге – акция не получилась.

Вторая. Эта акция не получилась, так как у оппозиции не было четкого плана ее проведения. Об этом Яценюка, Кличко и Тягныбока предупреждали ветераны революционного движения.

11 марта 2013-го бывшие полевые командиры майдана Владимир Филенко и Тарас Стецькив заявили в интервью «Главкому»: «вопрос, что наша оппозиция делала первые пять месяцев после выборов? Неужели, когда у оппозиции «сбили» пять депутатских мандатов, не было ясно, к чему все идет? Нужно было на протяжении зимы вести подготовительную работу, а сейчас призыв выглядит спонтанным и неподготовленным».

13 марта 2013-го Виктор Балога в «Facebook» сказал, что «оппозиция объявила парадоксальное намерение: поднимать народ по графику. Вместо плана действий оппозиционных сил стране предложили «План работы областных организаций партии на март-май 2013 года».

8 апреля 2013-го Юрий Луценко выразился в интервью на телеканале на TVi предельно понятно: «я не поддерживаю такую игру масками в революцию. Каждый нормальный человек понимает, что в Тернополе на выходных восстания не происходят».

Вывод: лидеры оппозиции не умеют проводить общенациональные акции.

Третья причина провала акций оппозиции. Неумение лидеров оппозиции проводить общенациональные акции со всей очевидностью показывает, что «свято место пусто не бывает». На «свято место» начали претендовать другие люди.

Именно по этой причине Юрий Луценко и заявил 8 апреля 2013 года: «ни один из трех оппозиционных лидеров Украины – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягныбок – не владеет достаточным набором качеств для того, чтобы стать лидером нации».

Вывод: Луценко, стало быть, владеет тем, чего нет у Яценюка, Кличко и Тягныбока.

Четвертая причина поражения оппозиции. Неумение оппозиционеров проводить акции выразилось и в том, что она не нашла ничего лучшего, как платить за проведение митингов. Платить –профессиональным митинговальщикам, готовым стоять и за все хорошее, и против всего плохого. Практика митинговых проплат вызывает протест и у профессиональных политиков, и у профессиональных общественных активистов.

Виктор Балога 13 марта 2013-го в «Facebook» заявляет: «я готов ко всему, но только нельзя начинать «народные восстания» с проплаченых знаменосцев».

16 мая 2013-го Владимир Горковенко пишет в «Украинской правде»: «митинг должен быть организован силами штабов без "покупки людей с рынка". Людям, которые искренне хотят поддержать оппозицию, стыдно стоять рядом с теми, кто пришел за деньги и дышит перегаром».

Вывод: активом акции «Повстань, Україно» являются проплаченные митинговальщики.

Пятая причина. Так как оппозиция пошла традиционным путем найма митинговщиков за деньги, то ей не удалось продемонстрировать, что эту власть «больше терпеть нельзя». Ибо если против власти протестуют за деньги, то мотивом этих митинговщиков являются деньги, а не протест против власти. Одновременно оппозиции не удалось спровоцировать власть на ошибки, которые оппозиция могла бы использовать как информационный повод для имитации «народного возмущения».

Шестая. Оппозиции не удалось продемонстрировать организационное единство своих лидеров.

Виталий Кличко, то присутствовал на акциях, то занимался своими делами, теми, которые для него поважнее.

Чтобы не быть голословным: с начала акции оппозиции 14 марта 2013-го Кличко НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ на митингах оппозиции в Виннице (14 марта), Ужгороде (15 марта), Львове (18 марта), Тернополе (29 марта), Черновцах (30 марта), Полтаве (30 апреля).

Вывод: Кличко продемонстрировал весь «набор отмазок» - он и болел, и проводил международные встречи. Как сказал Мюллер в ответ на заявление Штирлица о том, что тот советский шпион: «что только люди не придумают, чтобы на картошку не ехать».

Седьмая причина. Так как лидерам оппозиции не удалось продемонстрировать единство, то логично, что начинается междоусобная драка лидеров оппозиции. 20 марта 2013-го директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко заявил о том, что Кличко не участвует в акциях оппозиции, "ибо у него есть желание позиционироваться в качестве отдельного лидера отдельной политической силы", но «расстановка политических сил на данный момент не оставляет места для этой третьей силы».

Вывод: Центром Разумкова руководит Николай Мартыненко, депутат Яценюка. Мартыненко дал команду «мочить» Кличко.

Восьмая причина провала «Повстань, Україно». Организовывая проплаченные митинги, оппозиция не смогла заслужить доверия людей. Вдобавок было сделано все, чтобы это доверие уничтожить на корню.

Лидеры оппозиции оказались сибаритами похлеще Виктора Ющенко. Тот, как известно, демонстрировал барство – собирал антиквариат, который в 2004 году демонстрировал журналистам. Правда, делал это тайком, стыдясь нищей страны. Кличко и Тягныбок, как настоящие бояре, демонстрируют всей стране роскошные условия, к которым они привыкли. Кличко же, не стыдясь богатства, в апреле 2013-го прилетел «повставать в Украине» из немецкого Гамбурга в Ровно, заявив в интервью СМИ, что чартер стоимостью в 30 тысяч евро оплатила фирма его брата KMG. Тягныбок катался на митингах по Западной Украине на автомобиле «Toyota Sequoia» за $90 тысяч.

Вывод: даже сейчас, задолго до выборов, лидеры оппозиции показали, что достойны жить лучше, чем «проплаченная митинговая биомасса».

Девятая причина. Лидеры оппозиции показали, что они не умеют адекватно реагировать на стрессовые ситуации. Арсений Яценюк скандалил 15 марта 2013-го, когда ему преподнесли морковку и пообещал засунуть ее внутрь журналисту.

Вывод: Яценюк доказал, что не в состоянии выдерживать троллинг, похожий на тот, которым занимался против «бело-голубых» в 2004 году Дмитрий Чекалкин и «Пора».

Десятая причина поражения оппозиции. Ей не удалось назвать кандидатуру единого кандидата на выборах мэра Киева. Этих кандидатов от оппозиции сейчас столько, что их хватит на отдельный митинг.

12 февраля 2013-го Анатолий Гриценко, который троллит всех в оппозиции, заявил, что «Петр Порошенко может быть избранным мэром Киева, если киевляне за него проголосуют, но после избрания депутатом я не слышал от Порошенко заявления о том, что он теперь – в оппозиции к Януковичу и его политике». 18 февраля 2013-го Леонид Емец, народный депутат из фракции Яценюка, выдвинул от него в мэры Кличко. 1 марта 2013-го Мохнык от «Свободы» заявил, что в мэры пойдет Андрей Ильенко. 7 марта 2013-го руководитель столичной «Батьківщини» Сергей Одарченко сказал, что нет для Киева мэра лучше, чем Николай Томенко. 9 марта 2013 года Олег Тягныбок заявил, что пойдет на столичного голову. 20 марта 2013 года Порошенко заявил, что он «согласен участвовать в выборах мэра Киева при условии, если его поддержат все три оппозиционные партии – ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и «Удар». В этот же день в программе «Подробности» на телеканале «Интер» прозвучал комментарий народного депутата от БЮТ Андрея Павловского: «есть условие к Порошенко, что он до баллотирования в меры вступит и в партию «Батьківщина», и во фракцию «Батьківщина».

Одиннадцатая причина поражения оппозиции. Утрата доверия со стороны общественных организаций.

14 мая 2013-го активист Наталья Талалай заявила в «Украинской правде»: «Мой кандидат тот, кто сможет договориться и с властью, и с бизнесом, и уберет куда подальше все свои политические взгляды и разноцветные флаги, перестанет метаться между разными штабами и станет мэром для всего города и будет наконец-то работать».

15 мая 2013-го активист Игорь Луценко заявляет в «Украинской правде»: «на примере выбора кандидатуры мэра Киева видим – оппозиция стремится лишить киевлян права выбора так же, как и власть. По человеческой логике, должно быть так – все рейтинговые оппозиционеры, имеющие достаточную известность в столице, должны свободно участвовать в конкурсе на право "единственным и согласованным". Представлять свои программы, проводить открытые дебаты друг с другом – словом, устроить праздник демократии».

16 мая 2013-го Виктория Сюмар, исполнительный директор Института массовой информации, публично заявила: «оппозиция… до сих пор не может назвать единого кандидата на выборах мэра Киева».

Вывод: не инициируя открытые политические дебаты о судьбе столицы, оппозиционеры утрачивают моральное право требовать проведение дебатов на президентских выборах.

Двенадцатая причина поражения оппозиции. Ей не удалось назвать имя единого кандидата на президентских выборах 2015 года, который будет готов конкурировать с Виктором Януковичем. Не назовет она его и завтра, 18 мая 2013-го. Я в этом уверен. Давайте проверим?

А теперь вопрос на засыпку.

Я назвал 12 причин поражения, провала оппозиции.

Как вы думаете, после того, как акция «Повстань, Україно» провалилась из-за ее непродуманности, отсутствия четкого плана, проплаченного характера митингов, неудачи в попытках спровоцировать власть на репрессии – новые акции могут оказаться успешнее?

Как вы думаете, на что рассчитывают Олег Тягныбок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк, после того, как они продемонстрировали отсутствие единства, финансовую нескромность, неумение действовать в стрессовых ситуациях, утратили доверие граждан и общественных организаций, давали команды «мочить» друг друга?

Неужели кому-то еще не ясно, что выигрывать такие люди не умеют?..