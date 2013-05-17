Оппозиция приподнимает и…

Акция оппозиционных сил «Вставай, Украина» приближается к своему логическому завершению. Очень сомнительно, что оно будет триумфальным, хотя вожди оппозиционных партий будут говорить о несомненном успехе.

Начну с того, что акция «Вставай, Украина», по оценке экспертов, стала реакцией Арсения Яценюка на рост рейтинга Виталия Кличко, который вырвался на второе место в списке потенциальных участников президентской гонки. Удалось ли остановить этот рост благодаря акции? Ответ отрицательный – Кличко остается кандидатом с достаточно высокой степенью тефлоновости образа, которой не мешает даже рекламирование пива в Германии в день попытки оппозиции вынести вотум недоверия правительству в Украине.

Сумела ли оппозиция продемонстрировать единство во время акции «Вставай, Украина»? Посудите сами, тот же Виталий Кличко, в отличие от Яценюка и Тягнибока, принял участие только в каждом третьем мероприятии в областных центрах. Предложили ли противники Виктора Януковича гражданам страны новую политическую инициативу? Яценюк заявил, что кандидат в мэры Киева от оппозиции будет назван только после назначения даты проведения выборов, а после двухмесячного «вставания» даже у аполитичных обывателей не осталось сомнений, что оппозиционный триумвират в президентской гонке примет участие в полном составе.

Серьезным испытанием для лидеров «Вставай, Украина» едва не стало помилование Юрия Луценко. Лидеры оппозиционных партий заметно занервничали, когда бывший министр внутренних дел вышел на свободу. Но Юрий Витальевич предпочел заняться поправкой своего здоровья и планами построения «Третьей республики», а не составлять компанию вождям оппозиции. Любопытный нюанс: акция так и не получила публичного одобрения Юлии Тимошенко, обычно находившей возможности поддержать любые действия против Януковича если не делом, то словом. Попытки прилепить технологически образ Тимошенко к акции трудно назвать удачными.

Сухая арифметика: акция «Вставай, Украина» прошла в 14 областных центрах и в Киеве, еще 9 областных центров и столица Крыма не смогли воочию наблюдать за публичными выступлениями лидеров оппозиции. С технологической точки зрения 60-процентный результат активности – серьезный прокол, поскольку противники Януковича не сумели продемонстрировать свою способность выступать в любом областном центре страны. Если с юго-востоком ситуацию можно списать на статус «электорального заповедника Партии регионов», то непроведение акций в Кировограде и Хмельницкому выглядит, мягко говоря, странным. Особенно в свете того, что мэр Хмельницкого Сергей Мельник является членом «Батькивщины».

Отдельного упоминания заслуживает попытки противодействия власти акции «Вставай, Украина». До последнего времени его главной составляющей было занижение в официальных сообщениях численности оппозиционеров, принимавших участие в митинге, но совсем недавно прорезался «антифашистский» вектор. Митинги под такими лозунгами, организованные на уровне областей, стали не более убедительными, чем депутаты-«регионалы», увешанные оранжево-черными ленточками и спекулирующие памятью о Победе. Соревнование под девизом «У кого массовка больше» контрпродуктивно по природе, и только подчеркивает отсутствие в стране общей повестки дня, направленной на развитие государства.

Удалось ли «вставайцам» напугать или озадачить Виктора Януковича? Далеко не факт. К тому же есть сомнения, что оппозиции удастся имитировать единство после завершения акции «Вставай, Украина». Однако независимо от конфигурации политических альянсов претендентам на президентское кресло придется придумывать новые способы массового времяпровождения и мобилизации электората, ведь до даты голосования за главу государства осталось чуть менее двух лет.

Евгений Магда