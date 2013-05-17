Янукович назвал недопустимым состояние автодорог
02:24, 17 мая 2013Разное
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Строительство дорог в Украине должно осуществляться по европейским стандартам.
Это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович во время совещания с административно-хозяйственным активом Запорожской области, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы должны перейти на европейские стандарты и по качеству строительства дорог и, конечно, по объему», - сказал он.
Янукович подчеркнул необходимость подготовки концепции развития дорожной инфраструктуры.
«В настоящее время задача, которая стоит перед новым руководителем Укравтодора, - подготовить концепцию развития, строительства, содержания наших автомобильных дорог», - отметил Президент.
Глава государства назвал недопустимым нынешнее состояние автодорог. По его словам, ситуация требует немедленного решения.
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