ГАИ задержала пьяного водителя с гранатой

Как сообщили УНИАН в ГАИ Николаевской области, автомобиль под управлением 53-летнего жителя г. Южноукраинск Николаевской области был остановлен за нарушение Правил дорожного движения.

"Во время проверки документов было замечено, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения", - сказано в сообщении ГАИ. Результаты экспертизы подтвердили превышение уровня алкоголя в крови.

Кроме того, на переднем сидении автомобиля водитель перевозил макет гранаты Ф-1, военную пиротехнику и два ножа с признаками холодного оружия.

Мужчина и автомобиль доставлены в райотдел милиции для дальнейшего рассмотрения дела, а также в отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ч.2 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (повторное на протяжении года управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). Предусматривает наказание - лишение права управления транспортным средством на 2-3 года с платным изъятием транспортного средства или общественные работы 50-60 часов или арест 10-15 суток.