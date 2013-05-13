Новый украинский фронт

Немецкий капитал начинает активную экспансию в Украину, выступая основным конкурентом российским экономическим и политическим интересам.

Особенностью нынешней ситуации является то, что резкое ухудшение внешней конъюнктуры для немецкого бизнеса заставляет его начать борьбу за украинский рынок, входя в конфликт с интересами «Газпрома» и других российских компаний. Сланцевая революция в США, запустившая новую индустриализацию при помощи дешевого газа (немного более 100 дол. за тыс. куб. м.), мотивировала немецкие концерны срочно предпринимать ответные меры для удержания своих экспортных позиций. Одним из вариантов выхода стал перенос производства на территорию Соединенных Штатов, что частично осуществил концерн BASF. Второй вариант – новая экспансия на Восток Европы. Впервые за последние годы одним из направлений высокой экономической активности для Германии становится Украина.

Сложно сказать, что нынешняя активность немецкого капитала в Украину обусловлена резким улучшением инвестиционных условий в нашей стране. Высокая зарегулированность украинской экономики, коррупция, монополизм и неэффективная работа многих государственных структур продолжают оставаться главными препятствиями на пути европейских инвестиций в Украину.

Тем не менее, рост активности немецкого капитала в Украине фиксируется на заметном уровне. Опрос немецких бизнесменов, работающих в Украине, показал, что за 2012 год 40% из них заявили о росте оборота в 10%, а 86% предпринимателей зафиксировали рост на более, чем 3%. В целом, в Украине на данный момент работает около 400 предприятий с немецким капиталом, хотя официальная статистика дает значительно более высокие цифры.

В сфере сельскохозяйственного машиностроения, в частности, производства комбайнов, Украина с 2013 года начинает выпускать зерноуборочные комбайны совместно с немецкой компанией CLAAS. Проект планируется осуществить в течение нескольких лет на базе Херсонского машиностроительного завода. Управляющий директор концерна CLAAS Ян-Хендрик Мор в связи с подготовкой проекта отметил, что техника совместного производства будет представлена в Украине уже в этом году.

Немецкая компания Siemens расширяет свою деятельность в Украине. Сейчас она уже обслуживает промышленные предприятия Донецка и области, сотрудничает в энергетике с компанией ДТЭК, работает в сфере здравоохранения (поставка медицинского оборудования), реализует свои интересы в транспортной отрасли. В последнее время представители компании заявили о планах Siemens перенести свои производственные мощности из Бразилии в Украину (в Закарпатскую область). Причина – более дешевая цена доставки продукции на основные рынки сбыта – в Европу.

Кроме того, немецкие компании высказывают интерес к своему участию в программе по возобновлению производства и модификации тяжелых дальних транспортных самолетов АН-124 «Руслан».

Энергетическое направление играет роль флагмана немецкого капитала. Достаточно упомянуть о том, что при помощи усилий еврокомиссара Гюнтера Эттингера удалось не только масштабно запустить газовый реверс (поставки газ в Украину немецкого концерна RWE Supply & Trading, общий объем которых в 2013 планируется на уровне 7 млрд. куб. м.) через Польшу и Венгрию, но и «продавить» маршрут через Словакию, который блокировался не без помощи «Газпрома». Кроме того, на майском круглом столе в Брюсселе, посвященному модернизации ГТС Украины, Эттингер упомянул о готовности ЕС найти финансирование на уровне 310 млн. дол. для реализации первого этапа модернизации украинской газотранспортной системы.

Заметны и другие шаги со стороны Германии для усиления присутствия в Украине. Например, инициатива немецкого предприятия «Ферросталь» (Ferrostaal) по предоставлению Украине оборудования для модернизации части украинской ГТС. Не лишне сказать, что и вариант превращения Украины в крупнейший газовый хаб в Восточной Европе на основах европейского энергетического законодательства вызывает глубокий интерес Германии, поскольку откроет доступ к украинским подземных хранилищам газа (ПХГ), общим объемом до 31 млрд. куб. м. Не исключено, что немецкие концерны не прочь поучаствовать в вероятной приватизации «Нефтегаза Украины» и ГТС.

Нельзя обойти молчанием и тот факт, что активная экономическая экспансия немецкого капитала в Украину началась во время пребывания у власти ХДС/ХСС в коалиции со Свободной демократической партией (СДП). Эта влиятельная политическая сила неделю назад на своем съезде в Нюрнберге в партийной программе зафиксировала за Украиной долгосрочную перспективу членства в ЕС. При этом у действующего канцлера Ангелы Меркель шансы остаться на новый срок (парламентские выборы в Германии – осенью этого года) весьма высоки. Ключевым лоббистом Германии в Украине является и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, являющийся однопартийцем Меркель.

Широко известно, что традиционную ориентацию на Россию исповедуют немецкие Социал-демократы. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, представляющий эту партию, с 2005 года является председателем наблюдательного совета совместного с «Газпромом» консорциума по эксплуатации «Северного потока». Кроме того, экс-мэр Гамбурга Хеннинг Фошерау с апреля 2012 года играет аналогичную роль в составе акционерной компании по транспортировке газа по «Южному потоку». В этом контексте, для Украины весьма выгодно дальнейшее пребывание при власти именно партии Ангелы Меркель в коалиции с СДП.

Нынешняя активность Германии относительно Украины имеет, в первую очередь, экономическую, а не политическую подоплеку. Украинские рынки (во многом платежеспособные) – очень ценный приз в нынешнее беспокойное финансово-экономическое время. В то же время, для захода и укрепления в Украине интересов средних и крупных немецких компаний, им необходима политическая поддержка, которая уже имеет место. В будущем политическое партнерство между Киевом и Берлином имеет хорошую перспективу динамичного развития, если украинские власти не сделают резкий крен в сторону России и не провалят подготовку к подписанию Соглашения об Ассоциации. Пока же шансы на поддержку Берлином позитивного решения относительно масштабного договора с Украиной растут. В то же время, нельзя исключать и нового перераспределения интересов между Берлином и Москвой относительно Украины, без участия последней...

Роман Рукомеда, политический эксперт