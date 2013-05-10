Дураки и дороги. Вариант экстрима по-украински

С путешествиями по Украине все не слава Богу. То с Хюндаями какая беда приключится, то билетов нет, то дороги раздолбаны. Выбирая какую-либо из трех бед, никогда не угадаешь, что из них – меньшее зло.

Я остановилась на автодорогах, ибо путешествовать предстояло между крупными областными центрами страны, а премьер Николай Азаров неоднократно заверял в том, что 98% основных дорог общего пользования государственного значения более-менее залатаны. Итак, учитывая, что сеть магистралей общего пользования в Украине составляет около 1,7 млн километров, а мне нужно было преодолеть каких-то 1400 (то есть, около 0,08% от всех дорог), беспокоиться, на первый взгляд, было нечего.

Поэтому первые полторы сотни километров ухабистого покрытия Киев-Жашков показались мелким недоразумением. Или, если хотите, теми двумя процентами, которые не успел залатать «Укравтодор» (или залатал недостаточно тщательно, майские ведь). Тем более, дальше международная трасса Е 95 (или М 05), с переходом в региональную Р 06 практически не разочаровывала. Особенно, в сравнении с дорогами в Киеве. Но радоваться было рано.

Первым испытанием стала международная магистраль Кировоград – Тернополь (М-12). Если от Умани до Винницы еще кое-как удавалось ползти, огибая ямы, отрезок Винница – Хмельницкий – одна сплошная дыра. Больше 40 км в час ехать просто опасно: или сам в яму влетишь (и, соответственно, влетишь на ремонт), или в тебя въедет кто-то со встречной, ибо объезжать недоделки Укравтодора можно только так. Кстати, редкие сотрудники ГАИ на этой дороге, как бы не прятались в кустах сирени, остановить кого-либо за превышение скорости физически не могли. А вот выслушивать недовольство водителей о состоянии дорожного полотна - сколько угодно.

С трудом перебравшись через хмельницкую окружную и выслушав на заправке мнения дальнобойщиков о дальнейшей дороге на Тернополь, приняли мужественное решение – отменить Тернополь, заменив его Каменец-Подольским. Помнится, после зимы киевляне в Facebook массово игрались в размещение на своих страничках «лунных кратеров» столичных магистралей. Так вот, эти «ужасы» - ничто, по сравнению с ежедневными страданиями жителей Хмельницкой области. На некоторых участках (как в самих населенных пунктах, так и вне их) дороги просто нет. По киевским меркам ее, конечно, не было и в прошлом году, и в позапрошлом. Но то, что сегодня называется международной магистралью, уже не дотягивает даже до пыльной грунтовки.

Следующим пунктом испытания дорогами стала Житомирская область. Здесь цинизм местных чиновников и Укравтодора достиг своего апогея. На участке между районными центрами Любар и Чуднов – 32 километра пути, расчетное время преодоления 28 минут – на обочинах удалось насчитать пять предупреждающих дорожных знаков №1.12 «Выбоина». Каждый из них сопровождался табличкой – 5 км. На преодоление этого «минного поля» ушло чуть более часа. Таким образом, Укравтодор и ГАИ, которые занимаются установкой дорожных знаков, наглядно продемонстрировали, что из 32 километров 25 (грубо говоря, 78% всего пути) – фактически непригодны для передвижения.

«Оторваться» мне удалось лишь на коротком, 120-тикилометровом участке Житомир – Киев. Идеально ровное покрытие дороги, замечательная разметка, наличие отражателей и предупредительных (шумовых) полос перед пешеходными переходами…

В Укравтодоре сетуют, что износ украинских дорог уже достиг 90% и жалуются, что денег на капитальный ремонт нет. Мол, для этого нужно 450 млрд гривен, а с акцизных налогов на бензин и дизтопливо государство собирает немногим более 15 млрд, из которых на ремонт идет лишь малая часть. В то же время, чиновники из Кабмина уверены, что из государственного бюджета Укравтодору нужно выделять не 16,9 млрдгрн (как в текущем году), а до 40-ка. И это, по их мнению, спасет украинские дороги от превращения в Чумацький шлях 21 века.

Некоторые рьяные борцы за качество дорожного покрытия даже поговаривают о введении в Украине платных дорог (по европейскому принципу)…

А, может, стоит начать с другого? К примеру, Украина планирует привлечь миллиард долларов на строительство железной дороги протяженностью 8 километров от Киева до аэропорта «Борисполь», четырех вокзалов и обеспечение железной дороги электропоездами. Может, следовало бы договариваться с инвесторами, потратить эти деньги на строительство автомобильных дорог экстра-класса? Для транзитного государства, коим является Украина, (да и для инвестора) это – несомненная выгода. Особенно, учитывая, что со временем такие дороги можно было бы сделать платными.

Еще немного о цифрах. За три дня я проехала 1400 км пути. Для этого мне понадобилось, в общей сложности, 22 часа, только шесть из которых были комфортными. То есть, больше одного светового дня (из трех имеющихся) я потратила на путешествие по бездорожью. Ощущения – что пересекла пустыню Гоби или поучаствовала в ралли «Париж – Дакар». Кстати, ночью ехать по украинским (обращаю особое внимание – международным) трассам - настоящее самоубийство. Или, если хотите, высшая форма экстрима.

1400 км – это приблизительное расстояние от Киева до Берлина, Праги или Таллинна. В конце концов, это больше, чем доехать до Вены. А в Вильнюс или Варшаву можно смотаться туда и обратно…

Около года назад эксперты Киевского международного института социологии и Института прав человека, предотвращения экстремизма и ксенофобии IHRPEX провели среди украинцев исследование. Респондентам задавался всего один вопрос: были ли они в другом регионе Украины хотя бы один раз в жизни. И оказалось, что каждый третий житель страны ни разу не выезжал за пределы своего региона. Учитывая нынешнее состояние дорог и то, как их «ремонтируют», в скором времени путешествовать по стране смогут позволить себе только редкие экстремалы. Или дураки.

Татьяна Урбанская