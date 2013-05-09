День Победы – это праздник со слезами на глазах... от стыда

Создавая слова песни, ставшей гимном Великой Победы в самой страшной в истории человечества войне, фронтовик Владимир Харитонов вряд ли мог предположить, что через 68 лет после 9 мая 1945 года слезы на митингах ко Дню Победы будут наворачиваться… от стыда.

8 мая в Запорожье на мемориале «Скорбящая мать», под гранитными плитами которого захоронены более полутора тысяч погибших при освобождении Запорожья советских солдат и офицеров, состоялся традиционный митинг-реквием. На братской могиле у подножия десятиметровой бронзовой скульптуры женщины с поникшей головой он проходит с 1975 года.

В последние несколько лет по долгу профессии 8 мая я каждый год прихожу сюда, и каждый год зарекаюсь это делать впредь. Ибо СТЫДНО!

Невыносимо стыдно видеть боевые ордена и медали, блистающие на латаных-перелатаных костюмах и пиджаках из «second hand». Стыдно встретиться взглядом с орденоносцем-стариком, который через треснутые стекла очков, с тщательно закрепленной свежей белой тряпочкой дужкой, пытается найти в толпе знакомое лицо. Стыдно опустить взгляд и увидеть вместо обуви до блеска начищенное к празднику разбитое рванье со стоптанными каблуками.

Стыдно за детей, которых (как обычно почти за час до начала «мероприятия») выставили по периметру мемориала почему-то под флагами Партии регионов и с розетками на груди: символикой той же партии рядом с гвардейской ленточкой.

Стыдно, что несколько красных знамен и флагов Украины на фоне партийных почти незаметны.

Стыдно, что за спинами детей плотным строем стоят с розетками и флагами мужчины и женщины, а для героев-фронтовиков места нет.

Невыносимо стыдно, что барышню фиксировать доставку корзин цветов от предприятий опять «организовали», а о лавочках для героев войны (которым по определению не может быть меньше 85 лет!) опять никто не подумал.

Апофеозом происходящего становится прибытие властей. Руководство области, города и несколько «слуг народа» из числа депутатов ВР прибывают одним сияющим кортежем и проходят к мемориалу через строй детей под их аплодисменты. (В последнее время встречать властьимущих на запорожской земле именно овациями стало уже общепринятым, и опробованную на взрослых «традицию», видимо, решили внедрить и среди детей).

О том, что митинг 9 мая – не для чиновников, а для ветеранов, подрастающему поколению сообщить, видимо, «забыли»: в отличие от чиновников, их аплодисментами не встречал никто.

И сам митинг начали, конечно же, не герои-победители, а «первые лица».

Смотреть на затертых в толпе стариков под слова о том, что «нет более торжественного и светлого праздника, чем День Победы, и более уважаемых и ценных людей, чем ветераны» - еще более невыносимо стыдно.

Так стыдно, что хочется не уйти – убежать! И закрадывается в голову кощунственная мысль о том, что те, кто погиб, защищая родину, на полях сражений, возможно, гораздо счастливее тех, кто выжил и дожил до всего этого.

Елена Николаева