Местная проблема национального масштаба

Эпопея вокруг саботирования назначения выборов столичного мэра – частный случай противостояния власти и оппозиции. Киев уже почти год живет без городского головы, полномочия которого были серьезно урезаны после прихода к власти Виктора Януковича. Председатель КГГА Александр Попов на фоне «молодой команды» Леонида Черновецкого выглядит более адекватным сити-менеджером. Конечно, в тех случаях, когда аномальный по объемам мартовский снегопад не обваливает его рейтинг.

Формирование выборной власти в столице – это важный элемент приближения к европейской политической культуре. Не будем забывать о дарованном Киеву Магдебургском праве, о современных муниципальных реалиях. Очевидно, что совсем без выборов в столице не обойтись, и если на Банковой этого не понимают, то подобная политическая близорукость может дорого обойтись всей Украине. Впрочем, у парламента еще есть время на принятие необходимого решения, даже с учетом гипотетической рекомендации Конституционного Суда.

Самое время напомнить, что осенью 2015 года, вдогонку президентской кампании, пройдут местные выборы. Уже сегодня можно прогнозировать, что после главной битвы политической пятилетки накал страстей на местах будет несколько слабее, а многие местные депутаты и мэры попытаются пройти во власть на своих заслугах во время президентской кампании победившего кандидата. Имеет смысл обратить внимание на происходящее в областных центрах, поскольку практически каждый регион будет переживать локальные «большие гонки».

Как известно, совсем недавно в Черкассах местная «широкая коалиция» депутатов горсовета отправила в отставку опытного политика Сергея Одарыча, с 2006 года руководившего городом. Совместному натиску «регионалов», коммунистов и «Батькивщины» Сергей Олегович противостоять не смог, и победители уже активно делят хлебные места в горисполкоме. Почетный председатель Партии вольных демократов надеется восстановить справедливость, но шансов на это немного. По аналогичному сценарию в марте 2011 года был уволен мэр Черновцов Николай Федорук, до этого весной 2010-го избранный на этот пост в пятый раз и руководивший столицей Буковины с 1994 года. Николай Трофимович сегодня избран парламентарием и входит во фракцию «Батькивщина», новые выборы в Черновцах так и не были назначены.

Остаются бесхозными и два областных центра на юге страны. Мэр Херсона Владимир Сальдо избран народным депутатом, а городской голова Николаева Владимир Чайка умер в марте этого года. С учетом столицы можно сказать, что каждый пятый крупный город страны сегодня оказался без избранного городского головы. Тенденция выглядит опасной в свете публичных заявлений большинства парламентариев о приверженности евроинтеграции. В Старом Свете куда естественнее выглядело существование без правительства Бельгии на протяжении года, чем затянувшееся отсутствие мэра – там значительная часть полномочий сосредоточены на муниципальном уровне.

Действующих мэров областных центров можно разделить на три условные группы. Первая, наиболее многочисленная (в нее входит каждый второй городской голова областного центра) – выдвинутые Партией регионов и «регионалы»-неофиты. После избрания мэрами партбилеты партии власти получили пять мэров, большинство из которых ранее сохраняли нейтралитет, а Александр Син (Запорожье) – и вовсе был выдвиженцем «Батькивщины». Ничего удивительного в таком массовом мэрском партийном призыве нет. В условиях экономического кризиса и централизации власти для защиты интересов родного города пребывания в рядах политической силы, монополизировавшей власть – наиболее простой шаг, дающий возможность попадать в правительственные кабинеты. Мэр Харькова Геннадий Кернес при этом претендует на статус фигуры общенационального масштаба.

Оппозиционные партии представляют Виктор Анушкевичус (Ивано-Франковск, УНП), Сергей Мельник (Хмельницкий, «Батькивщина») и Сергей Надал (Тернополь, «Свобода»). Не рискну утверждать, что каждому из них удалось превратить вверенную их заботам столицу области в город-сад, но текущие вопросы функционирования своих городов они решают.

Сохранить свою независимость удалось и ряду других мэров, среди которых выделяются Андрей Садовой (Львов) и Владимир Гройсман (Винница). Ситуация в обоих областных центрах выглядит лучше, чем в целом по стране, и этот факт сложно отнести исключительно на покровительственное отношение со стороны центральной власти. Беспартийными остаются и мэры Луцка, Ровно, Сум, но их успехи на муниципальном уровне не так заметны.

Местная власть в Украине сегодня находится на обочине государственного развития. Недостаточное финансирование и неумелое управление подрывают доверие к власти в целом, а Партия регионов стремится расставить своих людей на господствующих высотах в областных центрах. Есть основания полагать, что процесс усилится с приближением президентских выборов. Можно ли изменить ситуацию? Рецепт представляется очевидным, и велосипед изобретать не нужно: минимизация вмешательства центральной власти в происходящее на местах, выборность муниципальных органов и наделение их реальными полномочиями. Без таких преобразований безголовые областные столицы в Украине будут возникать снова и снова.

Евгений Магда