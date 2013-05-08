ООН поможет улучшить автомобилестроение в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Реализовывать проект, цель которого - сконцентрировать на определенной территории группу взаимосвязанных компаний, которые будут дополнять и усиливать конкурентные преимущества друг друга, будет правительство Украины совместно с UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) в рамках Программы делового партнерства.

В пресс-службе отмечают, что это будет первый отраслевой проект UNIDO в Украине.

«Главная цель проекта - усилить позиции мелких и средних поставщиков автомобильных компонентов для того, чтобы они могли соответствовать требованиям как отечественных, так и зарубежных производителей транспортных средств», - отмечают в Минэкономразвития.

Реализация проекта будет способствовать повышению конкурентоспособности производства и росту квалификации кадров, задействованных в автопроме, создаст перспективу интеграции украинских производителей в сети поставок для транснациональных компаний. «Это особенно важно, учитывая евроинтеграционные стремления Украины», - отмечают в министерстве.

По информации пресс-службы, в июне-июле в Украине пройдут два семинара, на которых будут представлены рекомендации UNIDO по созданию и развитию автомобильного кластера в Запорожской области.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО «ЗАЗ», г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

«ЗАЗ» в 2011 году увеличил чистую прибыль в 10,8 раза, по сравнению с 2010 годом, до 107,663 млн грн.

В 2012 году “ЗАЗ” сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году «ЗАЗ» планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.