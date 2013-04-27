Депутат: по новому закону, водителю будет проще откупиться от инспектора ГАИ

Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины», председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Александр Дубовой, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По его словам, в законопроекте очевидна попытка МВД расширить права инспекторов ГАИ, вместе с тем увеличивается субъективный подход при определении правомерности действий водителей и автовладельцев.

Это касается, прежде всего, предложений предоставить право инспекторам ГАИ осуществлять «контроль технического состояния колесных транспортных средств во время их эксплуатации», а также права «посещать предприятия, учреждения и организации для выполнения контрольных и профилактических функций», отметил депутат.

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«Посещать» предприятия – очень сладкая деятельность. Спросите у пожарных, сотрудников санэпидемстанций и других наделенных правом «посещать». Похоже на то, что в милиции, вместо «бороться», решили приобщиться», - отметил он.

«Что касается проверки технического состояния транспортных средств во время эксплуатации – интересно посмотреть, каким образом МВД будет воплощать этот пункт. Ключевое слово «во время эксплуатации», то есть проверка осуществляется прямо на дороге. Если даже для того, чтобы элементарно измерять давление в шинах автомобиля, необходимо дополнительное контрольное устройство, то для реализации этого права в полном объеме патрульные экипажи ГАИ должны возить с собой оборудование миниавтослесарен», - заявил А.Дубовой.

Он считает, что на практике водителям легче будет откупиться, чем доказывать свою правоту, для чего может потребоваться либо отмена поездки, либо необоснованная задержка в пути до выяснения правомерности претензий милиционеров.

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Вместе с тем, отметил депутат, МВД утверждает, что законопроект разработан в соответствии с пунктом 197.1. Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы. Однако в этом пункте Национального плана нет ни одного слова о посещении предприятий милицией для выполнения контрольных и профилактических функций, так же, как ничего не сказано о праве работников ГАИ осуществлять контроль технического состояния автомобилей во время эксплуатации.

«Поэтому этот законопроект выглядит как попытка под общий шумок протащить через Верховную Раду инициативы, которые увеличивают коррупцию на украинских дорогах, и именно по этим причинам народные депутаты не имеют права за него голосовать», - отметил А.Дубовой.