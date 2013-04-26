Брать ответственность на себя или приносить детей в жертву?..

Продолжительное время, я, как и многие мои соотечественники, думал, что меня, как украинца, больше всего смущает в своей нации тот факт, что женская ее составляющая рассматривается в мире как самая доступная. Оказывается, нет, не только это заставляет меня смущаться, когда я даже только думаю о своей принадлежности к украинцам. Гораздо более стыдно за то, что наша нация приносит в жертву своих детей. Как индейцы или прочие язычники.

Конечно, внешне это выглядит не так помпезно, как у майя. Ни у кого на Майдане Незалежности сердце не вырывают. Но суть не меняется, как и в старые времена, при полном молчаливом согласии взрослых дееспособных граждан, умирают тысячи маленьких украинцев лишь по одной причине – на их лечение нет денег. Собственно деньги есть, но мы их не даем на лечение, мы их даем на что угодно, но не на спасение жизней. Оставить детей умирать без помощи и тратить деньги на не такие уж необходимые материальные блага и развлечения – это как раз и есть приносить в жертву детей во имя мамоны.

Многие скажут: это все – вопросы государства, пусть оно этим занимается. Или так: надо менять власть, новая придет и сразу денег на детишек выделит, а мы, как бы, тут не причем.

Но в том-то и дело, что мы – причем. Мы просто привычным образом прячемся от ответственности, перекладываем ее на власть, а сами лишь хотим праздности и веселья, нам ни к чему чужие заботы и у нас куча оправданий для того, чтобы не принимать правильных решений. Нам не хочется думать, что чья-то беда может коснуться нас. Нам уже давно стало очень удобно, что власть во всем виновата. Но каждый из нас, в глубине души, если прислушается к своей совести, знает, что виноват он лично.

Даже власть состоит из нас – это не власть строит плохие дома и дороги, это не власть покупает квартиры в домах, построенных в парках, и не власть проявляет любовь или безразличие, это – мы. Если общество само, в виде каждого гражданина самостоятельно, возьмет на себя ответственность за детей, то и власть этим займется. Сами удивитесь, как это само собой произойдет. И ведь от нас ничего запредельного не требуется: 10 минут личного времени и необременительная сумма денег. К примеру, один раз в год выделить на благотворительность сумму, равную разовому посещению ресторана или ночного клуба. Вдумайтесь: если каждый киевлянин пожертвует в год 100 долларов – получится 300 млн. долларов! Этой суммы хватит на лечение самых сложных заболеваний у десятков тысяч больных детей даже в какой-нибудь Германии!

И не надо говорить о жуликах: если не лениться, то можно самому проверить, куда платишь деньги – в благотворительный фонд, нуждающемуся, либо же мошеннику. Ведь сегодня и труда особого, чтоб сделать доброе дело, не надо. Есть добрые люди, которые сделали всю работу за нас, нам остается лишь пройти 5 минут до ближайшего банковского отделения и перевести какую-то сумму на счет конкретного ребенка или его родителя.

В Украине сейчас много специализированных сайтов (таких, как, например, donor.org.ua), где можно найти всю необходимую информацию о больных детях, их фото, телефоны родителей и добровольцев, реквизиты для платежей. Любителям порассуждать о том, что «все можно подделать и где гарантия, что это не мошенники», ответ один – проявите мужество, зайдите в онкоцентр и сами убедитесь, что тот ребенок, чью фотографию вы увидели, находится там.

Поверьте, не каждый сможет выдержать это зрелище. Никаких стальных нервов не хватит, чтоб сдержать слезы. А ведь волонтеры находят в себе силы не только не рыдать, но и веселить больных детей и играть с ними. Нам, остальным, - у кого нет сил уделить свое внимание детям, нуждающимся в нем, накануне Пасхи будет очень уместно сделать хотя бы что-то, что вполне нам по силам, и что, может быть, хоть немного приблизит нас к Богу. Найти несколько минут и немного денег.

…Нам самим выбирать: брать на себя ответственность или наблюдать жертвоприношения.

Сергей Денисенко