В Ахтырке повесился глава райкома КПУ

В Сумской области покончил жизнь самоубийством 53-летний первый секретарь Ахтырского райкома Компартии Петр Кравченко.

Об этом УНИАН сообщила руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

«В понедельник, 22 апреля, в Ахтырке на территории ПАО «Сельхозпмаш» в помещении неработающей насосной станции был обнаружен труп работника этого предприятия Петра Кравченко, который повесился на трубе. Следов насильственной смерти милиция не обнаружила, однако, несмотря на это, тело было отправлено в морг для выяснения причины смерти», - говорится в сообщении милиции.

По информации Э.Бигановой, очевидно, что П.Кравченко, который возглавлял местный райком КПУ, наложил на себя руки еще 19 апреля, когда перестал отвечать на телефонные звонки.

«На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, в которой мужчина просит никого не винить в его смерти и просит прощения за свой поступок у родных», - сообщила Э.Биганова. Между тем, в Сумской областной организации КПУ отвергают политический мотив такого поступка однопартийца, хотя и отмечают, что П.Кравченко «очень переживал по поводу событий вокруг памятника Ленину в Ахтырке». Возможной причиной самоубийства здесь называют семейные проблемы погибшего.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в г. Ахтырка Сумской области народный депутат Украины Игорь Мирошниченко вместе с группой сторонников ВО «Свобода» разрушил памятник Ленину, который впоследствии за средства членов КПУ был восстановлен.