На Сумщине идет "война памятников"

Как сообщила УНИАН начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, акты вандализма были совершены в ночь с 10 на 11 апреля в поселке Шалыгино и селе Уланово Глуховского района.

«Противоправные деяния произошли в Глуховском районе. Сначала в поселке Шалыгино на памятнике жертвам фашизма неизвестные разбили табличку с надписью «Односельчанке..., погибшей от рук бандитов на Западной Украине», при этом не зацепив плиты с фамилиями погибших в годы Второй мировой войны. А впоследствии в селе Уланово, расположенном неподалеку от Шалыгино, злоумышленники разбили плиту на памятном камне, посвященном жертвам ОУН-УПА», - отметила Э.Биганова.

По ее информации, памятник в с. Шалыгино также был разрисован свастикой.

Разбитые вчера обе мемориальные плиты были установлены несколько лет назад по инициативе Компартии Украины.

«Эта провокация направлена на то, чтобы опять втянуть коммунистов в «войну памятников» и отвлечь общественность от социально-экономических проблем, которые мы поднимаем», - заявил секретарь Сумского обкома КПУ Валерий Сиряченко.

Вместе с тем в Глуховском райкоме КПУ подчеркнули: на месте уничтоженных памятных знаков появятся новые.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку по этому факту.

«В настоящее время по указанным фактам решается вопрос об открытии уголовного производства», - рассказала Э.Биганова.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Игорь Мирошниченко вместе с группой сторонников ВО «Свобода» 15 февраля разрушил памятник Ленину в г. Ахтырка Сумской области.