Эволюция парламентских «тушек»

Кучкование депутатов «по интересам» в Верховной Раде было всегда. Особую популярность это имело во времена стопроцентной мажоритарки. Впрочем, и после перехода на партийную систему, а чуть позже — на пропорциональную, система себя не только не изжила, но перешла на другой, более качественный уровень.

Для парламентаризма, в целом, и оппозиции, в частности, опасны как единичные «тушки», так и массовый исход. Прообразами современных перебежчиков можно считать депутатов Игоря Рыбакова (избирался в 2008-м от БЮТ) и Юрия Бута (в том же году избирался от НУ-НС). Они, написав заявления о выходе из парламентской коалиции (БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина), эту самую коалицию и развалили. Конечно, депутаты-отщепенцы были подвергнуты общественному осуждению. Но никаких конкретных действий в их отношении другие оппозиционеры не предприняли. В результате, в прошлом созыве Верховной Рады «тушки» были, фактически, легитимизированы. Так называемая «группа Рыбакова», а, в простонародье, группа «Реформы ради бабла» спокойно заходили в зал, здоровались с коллегами из своих прежних партий и голосовали вместе с провластными партиями.

В нынешнем созыве правила изменились. И главную роль в этом сыграли депутаты от ВО «Свобода», заявив: «если ты «тушка», то пройди через все круги морального ада».

Первыми на себе это прочувствовали отец и сын Табаловы, которых вытолкали из сессионного зала в первый день работы новой Рады и клеймят до сих пор. Подобное поведение коллег по оппозиционному лагерю заставляет других потенциальных «тушек» действовать осторожнее. В основном, они рассказывают руководителям фракций о колоссальном давлении на их бизнес и родственников, «болеют», «находятся в командировках» или просто отсутствуют в сессионном зале во время важных голосований. Грубо говоря, пока действуют по принципу: ни вашим, ни нашим.

Однако в ближайшее время они будут вынуждены определиться. Сегодня все больше обсуждаются возможные изменения в регламенте работы парламента, согласно которым будет снижена планка для создания депутатских групп — с нынешних 32-х парламентариев до 15-ти.

С одной стороны, в этом заинтересованы внефракционные депутаты (на сегодняшний день их как раз 32). Они в парламенте практически бесправны: не присутствуют на Согласительном совете руководителей фракций, не влияют на формирование повестки дня, а также не участвуют в разделе должностей в комитетах Верховной Рады.

Между тем, среди внефракционных депутатов собраны такие «глыбы» как Виктор Балога, Петр Порошенко, Игорь Еремеев и Константин Жеваго. Все они не лишены определенных амбиций и вполне могут содержать небольшую фракцию в 15 депутатов.

С другой — потенциальные «тушки» от «Батькивщины», которых, по некоторым данным, уже насчитывается около 20-ти. В этой связи также не стоит сбрасывать со счетов просто недовольных стилем и методами руководства фракции. Особенно, учитывая тот факт, что в середине мая Арсений Яценюк намерен объявить слияние всех партий, входящих в «Батькивщину». Как известно, подобное «слияние и поглощение» в оппозиционных рядах поддерживают далеко не все. К тому же, многие нынешние представители оппозиции в Верховной Раде очень хорошо помнят, чем в свое время закончилось подобное объединение в рамках Народного Союза «Наша Украина».

Однако, главным образом, в возможности создания нескольких новых депутатских групп заинтересована власть. Преследуя, в первую очередь, основную цель — расчленение фракции «Батькивщина» и создание под видом депутатских групп инкубаторов для других потенциальных «тушек». Кроме того, как показывает опыт предыдущих созывов, Партии регионов легче работать с организованной депутатской группой, чем с отдельными парламентариями.

Впрочем, есть и те, кому такие нововведения в регламент ни к чему. Во-первых, это неинтересно коммунистам. Вероятность создания нескольких депутатских групп с правами фракции обесценит «золотую акцию» КПУ как главного союзника Партии регионов. Во-вторых, снизится и ценность фракции УДАР как не такой уж и крупной оппозиционной силы. Особенно, учитывая тот факт, что среди новосозданных групп могут быть не только провластные, но и оппозиционные (сколоченные из тех, кто не собирается подыгрывать власти, а будет бороться за чистоту рядов «меньшевиков»). В-третьих, как никто пострадает «Батькивщина». Ведь на фоне возможных дрязг вокруг сплочения и объединения, а также недовольства руководством фракции, новосозданные «условно оппозиционные» депутатские группы могут выглядеть фракциями с более взвешенной позицией, нежели Яценюк и Ко.

Татьяна Урбанская