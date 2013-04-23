«Батькивщина»: скушать подано?

Реализация политического пожелания Юлии Тимошенко о создании единой оппозиционной партии может стать инструментом усиления позиций Арсения Яценюка. Бывшему лидеру «Фронта змин» надоело быть лидером крупнейшей оппозиционной фракции, внутренние коммуникации в которой оставляют делать лучшего.

В экспертной среде уже активно обсуждается перспектива слияния политических партий «Фронт змин» и «Батькивщина», не исключено, что это произойдет в середине мая, а процедура объединения станет своеобразной кульминацией акции «Вставай, Украина». Несколько необычный финал как для акции, которая начиналась с легкой руки Арсения Яценюка как «народное восстание», но больше напоминает смотр оппозиционных сил в базовых для противников власти регионах. Впрочем, ситуация выглядит несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Для начала отметим, что «Батькивщина» является, наверное, единственной парламентской фракцией, в которой членов титульной партии меньше, чем беспартийных депутатов, и возглавляет ее также «бессердечный» политик. На хозяйстве во «Фронте змин» осталась Светлана Войцеховская – опытный аппаратчик, с которой во многом был связан политический взлет Арсения Петровича. Светлана Михайловна сегодня играет роль партийного интенданта бывшего главного «фронтовика». Впрочем, и без нее среди бывших соратников Яценюка осталось немало амбициозных персонажей пока локального масштаба, сегодня вынужденных довольствоваться ролью резервистов.

Исполнительному директору «Батькивщины» предстоит провернуть интересный фокус: добиться слияния «сердечной» и «фронтовой» партий при том, что сам он является беспартийным. Пока ему удалось дважды получить вотум доверия во фракции и сменить процедуру смены ее лидера: для этого теперь необходимо решение двух третей депутатов. Козыри Яценюка в объединительном процессе – объявленное на День Соборности стремление Юлии Тимошенко создавать единую политическую силу, содействие остающегося «серым кардиналом» «Батькивщины» Александра Турчинова и финансовый ресурс, достаточно внушительный как для политика, декларирующего свою оппозиционность уже не первый год. Против Яценюка играют планы и амбиции политиков, которые, как и он, стали беспартийными на время избирательной кампании, но с обретением депутатского мандата вернули себе партийные билеты. Говорить о последовательности отечественных политиков не приходится, остается констатировать, что Вячеслав Кириленко выступает «За Украину» с собственным интересом, а «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко высказывается в радующей власть тональности.

Участие лидера Европейской партии Николая Катеринчука в объявленном им крестовом походе против Петра Порошенко под видом так и не стартовавшей мэрской кампании заслуживает отдельного упоминания. Похоже, Николая Дмитриевич приревновал Петра Алексеевича как более успешного переговорщика в деле выдвижения единым кандидатом от оппозиции на пост городского головы Киева. Впрочем, в этой политической мелодраме ставить точку еще рано, но можно отметить, что для фракции «Батькивщина» она станет одним из испытаний, ведь в ней есть группа депутатов, избравшихся при активной поддержке Порошенко.

Наличие депутатов, политическую ответственность за которых обещал нести Яценюк, среди парламентариев, не вошедших во фракцию «Батькивщина» или покинувших ее ряды, позволяет говорить, что объединительный процесс – это не только попытка понравиться избирателям. Один Роман Стаднийчук, на удивление оперативно заменивший Сергея Власенко в депутатском корпусе и быстро выбравшие вольные парламентские хлеба, чего стоит. Поэтому обладатель стратегического мышления Яценюк стремится перезагрузить политический проект таким причудливым образом, чтобы брендовая оболочка осталась старой и узнаваемой, а начинка изменилась и стала подконтрольной ему. Арсению Петровичу не стоит рассчитывать на благословление Юлии Тимошенко, да и взаимопонимания с Юрием Луценко у него пока не наблюдается. Но избирателям нравятся усилия по консолидации, они способны стать важным аргументом в борьбе внутри оппозиции.

Яценюку сегодня необходимо выиграть гонку, которая кажется ему самой важной в нынешних политических условиях: стать кандидатом от оппозиции на президентских выборах. Противники Януковича рассчитывают легко переиграть не слишком популярного президента, хотя и сами они пока не продемонстрировали «красоту игры», которую смогли бы оценить миллионы избирателей. Но аппетит приходит во время еды, возможно, именно поэтому «Батькивщине» предстоит сыграть роль основного блюда.

Евгений Магда