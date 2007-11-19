Обрушился фрагмент гостиницы ”Украина” в центре Москвы

В воскресенье обрушилась часть декоративного забора на одном из 11-этажных корпусов здания гостиницы "Украина" в центре Москвы. Обрушившийся фрагмент упал внутрь, передает Эхо Москвы. По предварительной версии, обрушение произошло из-за того, что конструкция устарела. Здание сейчас не эксплуатируется и находится на реконструкции. Основные несущие конструкции не деформированы. Угрозы дальнейших обрушений нет. С данным инцидентом будет разбираться организация, которая проводит ремонтные работы. При инциденте никто не пострадал. Гостиница "Украина" является памятником архитектуры. Это одна из семи сталинских высоток, построенных в Москве в 50-е годы. Здание высотой 170 метров - самая высокая гостиница в России - построено в стиле "сталинского ампира". С марта 2007 года гостиница закрыта на реконструкцию.