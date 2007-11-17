Оползень грозит уничтожить памятники архитектуры в Батурине

В пгт Батурин Черниговской области из-за активизации процессов оползней под угрозой разрушения оказались исторические памятники архитектуры ХVІ-ХІХ вв.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, процессы оползней активизировались в пределах улиц Набережная, Прокоповича, Самойловича и Центральная (общая протяженность оползней 1 тыс. 950 м, высота террасы около 20 м). Существует угроза разрушения дворца К.Разумовского; Воскресенской церкви и школы; памятного креста жертвам Батуринской трагедии 1708 года.

На месте происшествия работала комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций района, которая определила первоочередные меры по предотвращению разрушений исторических памятников.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черниговской области.