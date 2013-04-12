Тимошенко готова на амнистию в стиле 98-го года?

Есть один хороший анекдот. Смысл коего звучит примерно так: мы так боялись – как вы хотели. В подобном ключе происходит очередной виток драматургии вокруг освобождение из тюрьмы Юлии Тимошенко.

Помилование 7 апреля Юрия Луценко – важное событие в украинской политике. Особенно – в преддверии президентских выборов. Сам Луценко в них принять участие по закону не может, но изрядно подпортит общественной деятельностью нервы, как власти, так и коллегам из оппозиции. К примеру, последних он уже начал подначивать, заявив – среди трех оппозиционных «гетманов» нет достойных стать президентом.

На повестке дня сразу возник следующий вопрос – а когда выпустят Тимошенко? И любопытно не только то, что об этом сразу заговорили европейцы. Более симптоматично – амнистию начали активно требовать и защитники Юлии Владимировны. А это – достаточно любопытный симптом, поскольку действия того же Власенко согласованы с Тимошенко.

Если добавить к этому недавнее письмо Тимошенко с уважительным обращением к Януковичу относительно требования не подписывать решения «выездного» заседания Рады, то уже напрашивается некая тенденция. Тимошенко начала постепенно налаживать мосты с Банковой. Пока только намеками. Но основной мессидж ясен – Тимошенко готова на амнистию по схеме Луценко. Недаром на встречу к Тимошенко для прояснения ситуации дружно ринулись Яценюк, Турчинов и Луценко.

Несомненно, активизация Тимошенко связана с приближающимся приездом европейских «ревизоров», которые должны отмониторить прогресс выполнения Киевом рекомендаций ЕС, от которых будет зависеть подписание Соглашения об Ассоциации. Возможно, находясь в «горячке», Банковая амнистирует Тимошенко хотя бы по «газовому» уголовному делу.

Юлия Владимировна – прекрасный стратег. И понимает: стоит ей выйти из тюрьмы – и обратно ее уже никто не затащит. Она на время может даже выехать из страны, чтобы не участвовать в рассмотрении дел об убийстве Щербаня и ЕЭСУ. Тем временем, находясь на Западе, Тимошенко сможет лично лоббировать в Европейском суде по правам человека пересмотр приговора по «газовому делу» и развернуть широкомасштабную кампанию против Януковича.

Понимают задумку Тимошенко и на Банковой. И, похоже, еще не приняли решение – какое из зол будет наименьшим: Тимошенко в тюрьме или на свободе, без права баллотироваться в президенты, но с доступом в СМИ? Недаром президент Янукович многозначительно намекнул: мол, Тимошенко можно амнистировать, но – после рассмотрения в судах всех ее уголовных дел.

Свою роль в принятии решения относительно амнистии Тимошенко может сыграть и Европа. Если будет дана четкая гарантия подписать Ассоциацию в ноябре – несмотря на возможные «теракты» Тимошенко против власти после ее возможного выхода.

Не стоит забывать, что оставаться в стране Юлии Владимировне будет действительно сложно. Учитывая два открытых уголовных дела, на которых она так старательно не хочет присутствовать.

Возможно, на Банковой рассматривают вариант выхода Тимошенко на свободу как окончательный сценарий по развалу оппозиции. Вряд ли Тимошенко сможет долго удерживаться от нелицеприятных комментариев по поводу деятельности того же Яценюка и Кличко.

Кстати, Леди Ю не впервой идти на сделку с властью. Если кто не помнит, то итогом известного чаепития Юлии Владимировны с президентом Кучмой стал пакт о не выдвижении Тимошенко на президентских выборах 1999 года. В обмен на прекращение расследования деятельности ЕЭСУ. И свое слово Тимошенко тогда, кстати, сдержала. Возможно, и Тимошенко, и Банковой рассматривается подобный вариант. Только неучастие Тимошенко в выборах будет для народа поясняться объективной причиной – судимостью. А остальные уголовные дела спустят «на тормозах».

В общем, предполагать можно много разных вариантов развития событий. Но уже ближайшие события покажут, чем закончатся перманентные торги в треугольнике Тимошенко-Европа-Банковая….

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА», для «УНИАН»