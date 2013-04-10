В Одессе празднуют годовщину освобождения (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на Аллее Славы – в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко – состоялось возложение венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу. В память о погибших моряках и затонувших военных кораблях в годы Великой Отечественной войны в акватории одесского залива спустили на воду поминальные венки.

На площади 10 Апреля состоялось возложение венков и цветов к Стеле «Крылья Победы». А на проспекте Шевченко колонной прошли курсанты Мореходного колледжа.

Как пояснили УНИАН в управлении информации горсовета, в торжествах участвуют около 400 военнослужащих Одесского гарнизона.

В парке Победы состоялся праздничный концерт для ветеранов.

Справка УНИАН. Во время Великой Отечественной войны Одесский оборонительный район сражался с превосходящими силами противника 73 дня, с 5 августа до 16 октября 1941 года. 8 августа в городе объявили осадное положение, с 13 августа Одесса была полностью блокирована с суши.

В 1941—1944 гг. Одесса была оккупирована румынскими войсками, в начале 1944 года из-за наступления Красной армии в город ввели немецкие войска, а румынскую администрацию ликвидировали. Во время оккупации Одессы население города оказывало активное сопротивление захватчикам. За годы оккупации десятки тысяч мирных жителей Одессы были казнены.

В результате ожесточенных боев 10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота освободили Одессу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Одессы», которой награждено свыше 30 тысяч человек. 14 воинам присвоили звание Героя Советского Союза, 57 — награждены орденом Ленина, свыше 2100 — другими орденами и медалями. В 1945 году Одесса в числе первых стала Городом-героем.