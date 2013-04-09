Апрельские тезисы оппозиции

Когда в 1917 году, в переживающую разгул «февральской» демократии Российскую империю, вернулся оппозиционер-«большевик» Ленин, от него ожидали работы в русле развития демократических реформ и стабилизации экономического состояния страны. Однако Владимир Ильич приехал совершенно с иной целью – захватить власть. О чем откровенно заявил своих апрельских тезисах. Главные из которых – «нет» любой поддержки правительству. Намерена ли наша оппозиция пойти по «ленинскому» пути или грядет очередной фарс с имитацией борьбы с «режимом» - вот главный вопрос.

Анализ действий оппозиции показывают: с учетом предыдущих промахов, методом проб и ошибок, постепенно вырабатывается некая хрупкая, но согласованная стратегия действий против власти. Призванная заменить хаотичные блокирования трибуны Рады или неподготовленные акции «Вставай, Украина!». Не исключено, ускорило процесс «мозгового штурма» выездное заседание Рады 4 апреля, продемонстрировавшее «особо непонятливым»: вопросы в стране могут решать и в обход заблокированного парламента. Тем самым, из рук оппозиции был выбит главный «козырь» парламентских торгов.

Акция оппозиции 7 апреля в Киеве призвана была стать «перезагрузкой»: переходом из стадии болтовни к формулировке плана конкретных действий и требований к власти. «Апрельскими тезисами» оппозиции.

Что же вышло на практике?

Первое – оппозиция попыталась заручиться поддержкой своих действий перед общественностью и продемонстрировать единство своих рядов.

7 апреля наблюдалось хорошо срежиссированное шоу, где главные оппозиционеры чуть не расцеловывали друг друга в десны в «брежневском» стиле. А Яценюк даже назвал Тягнибока своим «другом». Время покажет, насколько эта «дружба» - искренняя. Оппозиционеры постоянно апеллировали к митингующим со всеми своими тезисами. А «массы» дружно одобряли все сказанное «вождями».

Похоже, в сознании оппозиционеров именно так должен проходить публичный «одобрямс» их действий – среди партийных активистов, пенсионеров, зевак и «майданарбайтеров». Впрочем, имитация демократии – это проблема всех наших политических сил.

Второе – оппозиция сформулировала набор политических требований.

Если желание отправить в отставку Кабмин Азарова за провал реформ и ухудшение экономической ситуации в стране – логично и понятно, то иные ультиматумы – вызывают много вопросов своей законности.

Так, от Рады требуют пересмотреть в сессионном зале решения выездного заседания 4 апреля. Сложно сказать, кто прав с юридической точки зрения, если вчитываться в закон о регламенте. Ведь наши законы специально пишутся так, чтобы их можно было толковать двояко. Однако думается, если бы Партия регионов реально нарушила какие-то нормы, то оппозиция уже обратилась бы в Конституционный суд. А так – пока происходит только моральное давление. Кроме этого, пока президент еще не подписал «выездные» законы.

Но более настораживает – призыв к депутатам местных советов не выполнять законы, принятые на выездном заседании Рады. А административную и уголовную ответственность кто будет нести? Яценюк? Тягнибок? Или Кличко? Так они прикрываются депутатскими мандатами и неприкосновенностью.

Впрочем, оппозиция традиционно превращает все угрозы в фарс. Даже – возможность людей пострадать во имя борьбы со «злочинной владой». Поэтому, под грозным призывом бунтовать против власти на местах реально ничего не скрывается. Принятые 4 апреля законы предусматривают перераспределение средств бюджета на финансирование новосозданного Миндоходов, а также выделение денег на проведение земельной реформы. Ясное дело, депутаты местных советов не имеют никакого отношения в реализации этих законов. А уж тем более – не могут их саботировать.

Еще одно странное требование к местным депутатам – не допустить проведение референдума о продолжении президентского срока Януковича. Во-первых, такой референдум – пока не более чем слухи, распускаемые той же самой оппозицией. И подпитываемый «регионалами» для дестабилизации оппозиции. Во-вторых, как именно местные депутаты должны мешать проведению референдума, если таковой все же объявят? Съедать подписные листы? Будут штурмовать территориальные избиркомы? Более правильно было бы самой оппозиции выставить одним из ультиматумов 7 апреля – отмену закона о референдуме. И лоббировать этот вопрос в Раде, поскольку они же депутаты. Однако такого пункта почему-то не значится. Не потому ли, что каждый украинский политик-оппозиционер мечтает использовать подобный референдум после прихода к власти?

Вызывает вопрос и заранее анонсированный на 18 мая очередной митинг в Киеве, где намерены требовать досрочных президентских выборов. А что мешает оппозиции до этого времени инициировать вопрос об импичменте в парламенте? Или в очередной раз хотят прикрыться народом и потянуть время, чтобы не навлечь гнев Банковой?

Напоследок – требование проведения выборов мэра Киева в июне 2013 года. С одной стороны, непонятно, почему такой пункт вообще попал в резолюцию представителей местных советов оппозиции. Или, в их понимании, локальные вопросы Киева интересуют всю страну? С другой стороны, с точки зрения закона о местных выборах, избирательную кампанию в Киеве уже нельзя провести в июне – с учетом всех процедурных норм и потенциальной подписи закона президентом. Поэтому так ставить вопрос в резолюции – это сознательно лгать избирателям. Впрочем, оппозиции не привыкать.

Третье – оппозиция наконец-то перешла к экономическим ультиматумам власти, понятным простому населению.

Стоит напомнить, оппозиционеров часто обвиняли в «блокадах» Рады за чуждые простому народу интересы. К примеру, во имя персонального голосования, которое в итоге закончилось «покращенням життя» только для членов фракции КПУ.

На этот раз оппозиция решила исправиться. Во время митинга Яценюк грозился: у оппозиции есть целый набор идей по улучшению жизни простого люда. Это и отмена медицинской и пенсионной реформ, и упразднение «языкового» закона вместе с реформами в системе образования. Однако данные обещание только сотрясли воздух возле памятника Кобзаря, давно испытывающего стыд за украинских политиков. В итоговую резолюцию и в план действий оппозиции попала только отмена антинародной пенсионной реформы.

А как именно оппозиция «желает» отменить пенсионную реформу? К примеру, у «УДАРА» данного пункта вообще нет в предвыборной программе. Теперь – свежий пример. 2 апреля, когда внимание общественности было занято провалом проекта выборов в Киеве, в сессионном зале рассматривался законопроект №1063 фракции КПУ, предусматривающий отмену пенсионной реформы. Казалось бы – это же прекрасный шанс, совместное желание всей оппозиции. Однако законопроект был… провален, набрав только 220 голосов. При этом 8 голосов не дала «Батькивщина» (включая, между прочим, Турчинова) и 4 голоса – «УДАР» (включая Кличко). Выводы каждый может сделать для себя сам.

Несомненно, оппозиция, кряхтя и ворочаясь, пытается измениться, стать ближе к народу. Адаптироваться к новым запросам общества. Однако нежелание брать на себя ответственность и попытки, играя в оппозицию, одновременно договариваться с властью, сводят на нет все благие инициативы. Кстати, Ленин в свое время, отказался от любых компромиссов – и власть таки взял. Ну, а что из этого вышло –уже другая история…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»