Народ и политика, мужское и женское

События четверга отодвинули на задний план дискуссию на тему можно или нельзя бить женщин, если они к тому же еще и политики. Народ, власть и оппозиция остались при своих мнениях. При этом мнение народа от мнения власти и оппозиции отличается. И это неудивительно, если вспомнить, что в наших языках, государственном и не очень, слово народ мужского рода, а слова власть и оппозиция - женского. Вот и ситуация в треугольнике народ – власть – оппозиция напоминает отношения в треугольнике, состоящем из мужа, жены и любовницы в самом анекдотично-стереотипном виде.

Живет народ, понятное дело, с властью, но симпатию испытывает к оппозиции. Как так вышло, народ не очень хорошо помнит. То ли его окрутили, то ли подпоили. А может и силой к избирательному алтарю волокли, или подпись в брачном бюллетене подделали. В любом случае народ в таком положении вещей склонен винить кого угодно, кроме себя, конечно.

Власть ведет себя как любая власть – получку отбирает, заначки находит, пилит постоянно. Дескать, у других властей народы как народы: и руки у них откуда надо растут, и вкалывают они с утра до ночи, и денег в дом приносят больше, и не жалеют для любимой власти ничего, и бухтят меньше.

Поначалу, конечно, эта власть смотрелась более-менее, особенно на фоне предыдущей. А вот когда прописалась на жилплощади на правах законной власти, следить за собой совершенно перестала. Разнесло ее в несколько раз, в квартире бардак и запустение, в холодильнике шаром покати, а кредит взят и потрачен на покупку норковой шубы, - чтобы «нам» было в чем выйти.

Понятно, что с властью народу выходить никуда не хочется, лучше поваляться у телевизора. И вопросов к власти у него немного – когда, наконец, пожрать приготовит да грязь в квартире уберет. Власть обижается, ревнует народ к оппозиции и постоянно норовит отпустить шпильку по ее поводу. Видала, мол, на днях твою шалаву. Опять она скандал кому-то закатила. С лица сильно спала по сравнению с тем, как властью была, теперь и смотреть не на что. А шмотья себе накупила, откуда только деньги берутся. Не знаешь? А я скажу, откуда – она ж мимо себя ни одного иностранца не пропускает, всем на шею вешается! А я – все для тебя, все в дом. Ты ж в доме хозяин и твое слово решающее. А теперь вставай, тебе на работу пора.

Оппозиция тоже, конечно, штучка еще та. Если б не ее выбрыки в свое время, до сих пор была бы властью. А так – приходится прихорашиваться, активность проявлять и шляться по людным местам, где можно себе хоть какой-то завалященький народ подцепить. Ведь еще пару лет, и никто не возьмет, - как поет поэт Макаревич.

Телевизор у оппозиции барахлит, на стол выставить для угощения народа нечего, самой бы хватило. Поэтому время она с ним норовит провести вне дома, постоянно на улицу тащит: а выходи завтра, а выходи в субботу, или лучше даже в воскресенье. Одеваться и краситься на этот случай она старается поярче – флажки, транспаранты и прочий макияж. Но на мозги капает не хуже власти.

Видела, дескать, на днях твою мымру. Разодета-расфуфырена так, что смотреть противно. И, небось, все за твой счет. И как ты не понимаешь, что она тебе не пара. Ты ж умный, работящий. И руки откуда надо растут, и квартирка в неплохом районе, мы б под нее такой кредит взяли. Мне тут платиновый гарнитур с бруликами предлагают, представляешь, как «мы» на свадьбе смотреться будем? И когда ты с ней уже разведешься? А почему так нескоро? Давай прямо завтра? Нет, давай лучше в воскресенье…

Народ при всей любви к оппозиции относится настороженно. И чего эти иностранцы ее так расхваливают, непонятно. У них самих вроде такой нету. У них, говорят, власть, оппозиция и народ такие, что друг от друга внешне практически не отличишь. К тому же местами периодически меняются. А к этим европейским, извините, ценностям наш народ непривычен.

И не то, чтобы на этой оппозиции свет клином сошелся, найдутся и другие. Достаточно посмотреть налево и направо. Там старушка в красном и малолетка в коричневом давно оказывают народу недвусмысленные знаки внимания. Старушка любит порассуждать, как при ней народу жилось хорошо. Однако, циркулируют упорные слухи про ее склонность к садо-мазо, и про то, как она народ однажды чуть в гроб не вогнала. Малолетка же чересчур визглива, вместо мозгов непонятно что, а главное – очень уж на морду страшна, другие народы могут не понять такой любви.

Такой вот заколдованный круг получается, точнее треугольник…

Игорь Гридасов