Откуда происходит миф о “российских интересах”, которыми руководствуется Кремль?

Когда Россия объясняет свои неадекватные в глазах мирового сообщества шаги, то часто употребляет термин “российские интересы”. Через них московская власть шантажирует Запад газовыми проблемами, бомбит собственные города, запрещает грузинское вино, “отбраковывает” украинское мясо, стимулирует антинатовскую истерию в Крыму...

Некоторые наши политики тоже попались на эту удочку: смотрите, мол, как Россия защищает собственные “интересы”... Вот нам бы так.

Что же это за “интересы” такие, от которых весь цивилизованный мир воротит? Кому они нужны?

В Москве я спрашивала многих людей: что они понимают под этим эвфемистическим оборотом, - но ответа так и не нашла. Потому, что его просто не существует. “Российские интересы” – это ширма, прикрытие действий Кремля, которые имеют абсолютно иррациональный характер, тогда как само слово “интерес” должно описывать что-то логическое, выгодное.

Не могу не согласиться с одним известным российским публицистом-диссидентом, который сказал, что политика Кремля иррациональна. То есть за поступками и высказываниями Путина и других должностных лиц нечего искать какое-то логическое объяснение. Но чтобы эта политика совсем не казалась абсурдной, населению поясняют ее высокой целью – “российскими интересами”, которых в действительности в природе не существует.

Для каждой современной нации ее интерес – заключается в первую очередь в поиске оптимальных путей для ее развития и процветания. Короче говоря, национальные интересы – это то, что способствует повышению уровня жизни, авторитета нации в мире.

Повышают ли уровень жизни или авторитет в мире антинатовские, антиамериканские, антиукраинские, антигрузинские, антимолдовские и другие анти- выпады? Скорее наоборот.

В целом антизападная риторика в России лишена какого-либо смысла. Если во времена Советского Союза она отображала противостояние идеологий, разных видений развития цивилизации, то что за ней стоит сегодня – объяснить логикой или какими-то “российскими интересами” просто невозможно. В печати были попытки свести все к конкурентной борьбе, но об этом даже смешно говорить. Ну какая может быть конкуренция между поставщиком сырья и носителями высоких технологий?

В "украинском" вопросе звучит такой аргумент: поскольку, мол, украинцы ориентируются на Европу, то мы их мяса и молока потреблять не будем. И в чем же здесь “российский интерес”? В том, что Украина все больше отдаляется от России? Или в том, что “хохлам” хуже будет житься?

Или если представить, что Украина станет членом Североатлантического альянса и ее Вооруженные Силы будут частью “войск НАТО”, то что теряет от этого Россия? Какой российский интерес от этого пострадает? Загадка. Ответ искать не стоит, потому что его просто не существует.

Иррациональные телодвижения наводят на грустные мысли о состоянии агонии, панике или, не дай Бог, психических расстройствах...

Не имею сомнений, что фантазии на темы “российских интересов” навязываются общественному мнению умышленно. Должно же быть какое-то объяснение действиям Кремля.

Оксана Охримчук, Киев