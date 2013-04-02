Оппозиция в оппозиции… сама к себе

Последние события – провал митингов «Вставай, Украина», лишение мандата Сергея Власенко, отсутствие реальных подвижек с назначением выборов в Киеве – ставят вопрос о том, есть ли в Украине оппозиция вообще? Или это пародия на оппозицию, суррогат, способный не к делам, а лишь к их бурной имитации?

Но, какой бы мы не получили ответ, никто не будет спорить, что оппозиция, хоть какая-то, в Украине все же существует. Ведь есть немало ярких и самодостаточных лидеров, способных возглавить оппозицию и повести ее за собой. Тут, кроме стандартного набора из лидеров трех парламентских оппозиционный сил – Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока, – надо вспомнить и других политиков, играющих серьезную роль в оппозиционном стане. Это и Петр Порошенко, и Анатолий Гриценко, и Виктор Балога, и Николай Катеринчук, и Сергей Соболев, и Борис Тарасюк, и Вячеслав Кириленко.

Оппозиция есть. Но при этом все ее лидеры заняты не столько тем, что оппонируют власти, сколько тем, что оппонируют друг другу. Пытаясь сохранять видимость единства, оппозиционеры тем не менее все чаще пытаются соперничать друг с другом и выяснять, кто же из них главный оппозиционер.

Один из главных векторов противостояния, пожалуй, можно обнаружить между самими тремя лидерами оппозиционных партий, прошедших в парламент, – Яценюком, Кличко и Тягнибоком. На два украинца, как в старой пословице, у нас приходится три «гетьмана», каждый из которых, очевидно, считает главным именно себя. Ведь у каждого есть амбиции выдвигаться в президенты. И, похоже, аксиомой о том, что оппозиционный кандидат должен быть единым, каждый в итоге готов будет пожертвовать ради собственных амбиций.

Это очевидно хотя бы из того, что происходит уже сейчас. Так, «УДАР», блокировавший весь февраль работу парламента, коллегами из «Батькивщины» и «Свободы» был поддержан лишь сугубо символически. «УДАРовцы» ответили весьма симметрично. Их лидера Виталия Кличко можно увидеть лишь на редких акциях «Вставай, Украина». В основном же он «обходит» стороной инициативу Яценюка и Тягнибока.

Интересно складывается ситуация и в отношениях между лидерами самой «Батькивщины». Взять хотя бы давешний конфликт Арсения Яценюка и Анатолия Гриценко, когда последний заявил об игнорировании мнения депутатов руководством Объединенной оппозиции. «Сейчас мы видим: подписи партнеров стоят, но поезд идет не туда. Яценюк с Турчиновым решают вдвоем, ни с кем особо не советуясь. Не только мнение или предложения Гриценко, но и Тарасюка, Катеринчука, Соболева, Гримчака и других точно так же не востребованы либо не принимаются во внимание. По ключевым вопросам и мнение Юлии Тимошенко игнорируется либо вообще замалчивается, прячется», – заявил тогда второй номер списка «Батькивщины» на парламентских выборов, передает УП.

В том же интервью политик оценил компетентность руководства фракции: «Мы как команда под руководством Яценюка теряем доверие людей! Потому что бездействуем, имитируем, пропустили, не реализовали ряд сильных решений, которые я предлагал, другие предлагали, в конце концов, Юлия Тимошенко на них настаивала – все мимо!»

Ничем не лучшей оказалась и ситуация с лишением мандата Сергея Власенко. Высший админсуд отобрал у депутата мандат за совместительство, несмотря на то, что тот успел написать заявление об отказе от адвокатского удостоверения. И не помогли Власенко ни заступничество Яценюка в суде, ни громкие обещания оппозиционеров блокировать парламент, пока оппозиционеру не вернут депутатство. По сути, оппозиция «кинула» коллегу в обмен на назначение киевских выборов. И еще не факт, что получит хотя бы это. Ведь, похоже, и власть, и оппозиция город воспринимают не через призму интересов киевлян, несмотря на громкие декларации, а как полигон для тренировок перед президентскими выборами.

Тестом на прочность для триединой оппозиции станет и евроинтеграция. Дело в том, что в программе «Свободы» указывается, что эта политсила не поддерживает вступления Украины в любые заявления и союзы, хоть на Востоке, хоть на Западе. А в ОО есть такие политики, для которых евроинтеграция крайне принципиальна, как и для 46 миллионов украинцев. Это тот же Катеринчук, партия которого не случайно носит название Европейская. Это тот же Тарасюк, активно боровшийся за европейскую интеграцию на посту министра иностранных дел. Тот же Соболев, который один из не многих защищает Тимошенко и курс на Запад. Тот же Балога, который вырос как политик в регионе, где европейские тенденции и ценности на первом месте, а до Европы вообще рукой подать.

Еще одна острая тема, вызывающая разногласия, – националистические перегибы ВО «Свобода». Не воспринимаются в либеральной среде ОО идеи «свободовцев» о графе национальность в паспорте и попытках определить национальность парламентариев. «Свободе» не нужно этот запрос подавать сразу Рыбаку, а принести этот запрос двум лидерам оппозиции – Кличко и Яценюку, чтобы они раскрыли национальный состав. Я скажу, куда бы они послали. Лучше промолчать», – прокомментировал ситуацию Анатолий Гриценко.

Свободовцы на это ответили Гриценко уклончиво – мол, на себя посмотри. Тягнибок промолчал, статус не позволяет, а вот его коллега по партии Андрей Мохник на своей странице в Facebook упрекнул экс-министра обороны в том, что тот не совсем не в курсе происходящего в его собственной – «диванной партии «Гражданская позиция». Свободовец отметил, что, в частности, нардеп Олег Канивец настаивал на положении о внесении в свидетельстве о рождении ребенка его национальности.

Не высоко оценил национальный вопрос в Раде и Николай Катеринчук: «Я думаю, на «Шустере» была специально взяла эта тема, чтобы поссорить оппозицию и дать «Свободе» некоторый ярлык, который позволит манипулировать позицией партии «Свобода». А они (представители ВО «Свобода», – ред.), мне кажется, несознательно принимают в этом участие».

Очень метко системные проблемы оппозиции в Украине обозначил блоггер и журналист Виктор Шлинчак: «Украине нужна новая оппозиция! Настоящая. Со стержнем и четким планом действий. С чистыми и добросовестными людьми, желающими изменений этой стране. С возможностью диктовать власти самые неудобные вопросы. И маневрировать в самых неудобных случаях». Нынешняя же оппозиция, очевидно, на это неспособна. Сейчас у нее абсолютно странная позиция – она как бы сама к себе в оппозиции.

Николай Чернышев