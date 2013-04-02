Оппозиция и «продпаек»: счастливы вместе

Популярность отечественных политиков напрямую связана с уровнем их популизма. На каждых выборах украинцам рисуют грядущий «рай на земле» и грозятся затянуть пояса власть имущим, «жирующим» на теле трудового народа. Едва заняв теплые местечка в Раде, дорвавшись до государственной «кормушки», политики мгновенно обещания забывают. И нынешняя оппозиция, претендующая на роль «спасителей страны», не исключение.

Немного истории. Досрочные парламентские выборы 2007 года. Главный лейтмотив избирательной кампании тогдашней оппозиции – отменим депутатские льготы и неприкосновенность «слуг народа». На волне народного гнева к заблокированной самой же оппозицией Раде к власти приходит коалиция БЮТ и НУ-НС. Казалось бы, выполняйте обещания. Даже голоса необходимые были, подготовленные законопроекты. Однако тема уменьшения депутатских привилегий быстро ушла с повестки дня.

Прошло пять лет – и перед очередными парламентскими выборами оппозиция вновь вытянула из нафталина тему отмены депутатской неприкосновенности и «раскуркуливания» власти. А почему бы нет – «прокатило» же раз. Избиратели, насмотревшись с 2010 года на «кнопкодавов» из хора Чечетова, вновь поддержали эти яркие лозунги. Однако, что же мы увидели?

Ни на первой сессии Рады, ни на второй оппозиционные депутаты особо не боролись за отмену своей принадлежности к «касте избранных». Взамен украинцев кормили «клоунадой» с выталкиванием из сессионного зала «тушек», которых сами же оппозиционеры и привели в Раду. Или месячным блокированием парламента ради некого мифического персонального голосования, которое все равно никто не стал выполнять. Только возрос тариф за нажатие на «кнопку». Ну, и как без «мовных» потех в стиле «фашист – коммунистический оккупант»…

Теперь же оппозиция всячески пытается с деловым видом «революционеров» продемонстрировать: в ближайшие годы есть более важная задача – борьба против «оккупационного режима» ради «великого освобождения» в 2015 году. И такой мелочью, как отмена депутатской неприкосновенности или уменьшение содержания власти, просто нет времени заниматься. Разве «темный» народ не понимает, что делать революцию надо только на сытое брюхо?

В принципе, наших народных избранников можно понять. Ведь что есть статус народного депутата?

Во-первых, депутат – персона неприкосновенная. А это для бизнеса, как говорится, полезно. Ну, и бороться со «злочинной владой» можно самыми голословными обвинениями – и никакой тебе юридической ответственности.

Во-вторых, бюджетное довольствие даже в 15-17 тыс. грн. месячной зарплаты (плюс – 20 тыс. гривен на помощников) – неплохое подспорье во время экономического кризиса. И машины все семейные заправить можно, и за квартиры «коммуналку» заплатить. В ресторанах поесть. Оплатить услуги охранников и прочей челяди. Плюс – бесплатные авиаперелеты, лечение, отдых. Не забываем о материальной помощи на покупку квартиры. Зачем тратить полученные от бизнеса кровные денежки или щипать банковские депозиты, если можно перебросить все свои текущие расходы на государство? То есть – на налогоплательщиков-украинцев. В общем, копеечка к копеечке – и будет счастье.

В-третьих, раз став депутатом, потыкав важно пальчиком пару лет на кнопки для голосования или уныло потолкав коллег возле трибуны, обеспечиваешь себе относительно безбедную старость. Ведь есть такой неприметный взору простых сограждан Закон о статусе народного депутата, который гарантирует бывшим «слугам народа» пенсию в размере 80% от зарплаты. По данным Пенсионного фонда, в 2012 году средняя пенсия бывшего народного депутата составляла более 15 тыс. гривен. Ну, и какой «камикадзе» из оппозиции станет отменять такую норму? Своя рубашка всегда ближе к телу.

Нет, нельзя сказать, что оппозиция ничего не делает в рамках своих предвыборных обещаний. А вдруг перед следующими выборами какие-то враги вспомнят их невыполненных лозунгах «покращення» для народных избранников? На этот случай действует апробированная еще в прошлом созыве Рады технология: регистрация законопроектов с последующей их «смертью» в аппарате Рады вследствие заранее просчитанной невозможности их принятия.

К примеру, три оппозиционных лидера – Яценюк, Кличко и Тягнибок – подготовили законопроект №2221, в котором предлагается урезать основные льготы и материальную помощь народным депутатам, ограничить их пенсии 10 прожиточными минимумами. Казалось бы – все правильно. Но странным образом в этот законопроект почему-то втиснуты нормы, предполагающие обязать президента летать регулярными авиалиниями, запрет перекрывать улицы при проезде президентского кортежа или ценного указание передать все президентские резиденции Фонду госимущества. То есть – законопроект написан так, чтобы за него однозначно не голосовала Партия регионов. Или, в случае принятия, уж точно ветировал президент. Кто бы так писал закон, если бы реально хотел убрать депутатские льготы?

Кстати, в прошлом созыве Рады оппозиция использовала еще одну любопытную уловку. В законопроекты по отмене льгот одновременно вписывалась норма об отмене депутатской неприкосновенности. А это – изменение статьи Конституции, что требует вердикта Конституционного суда. Собственно, там эти законопроекты и «хоронились».

Или взять законопроект Яценюка №2125. Тоже здравая мысль – с учетом экономического кризиса уменьшить финансирование Рады на 177 млн. грн., Государственного управления делами – на 484 млн. грн., Кабмина – на 53 млн грн. Но вдруг бы за такое еще взяли и проголосовали, с определенными изменениями? Тогда и зарплата могла б реально уменьшится, и прочий семейный доход пострадать. Поэтому в закон-«солянку» вброшен призыв продать все резиденции президента, отобрать 1,3 млрд. грн – у судей, 1,2 млрд. грн. – у прокуратуры, 1,4 млрд. грн – у СБУ. Естественно, никто за такой документ из провластного большинства не проголосует, а президент его не подпишет.

Объективно говоря, «замыливание» темы отмены депутатских льгот и отмены неприкосновенности – это не только вина оппозиции. Немалая доля ответственности лежит и на Партии регионов, которая также не стремиться лишать себя привилегий. Но есть одна существенная разница – «регионалы», в отличие от оппозиции, не идут с этими лозунгами на выборы. У них свои скелеты в шкафу –вроде «покращення».

Если оппозиция хочет реально показать, что намерена урезать сама себе хорошую жизнь, сначала следует начать писать законы без «двойного дна». И требовать отмену депутатских льгот в ультиматумах при блокировании трибуны Рады. Возможно, тогда люди оппозиционерам и поверят. Хотя, кому эти люди (названные «электоратом») нужны, кроме как не перед очередными выборами. А тогда и очередную «лапшу» придумать можно…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»