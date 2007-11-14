Грузовик столкнулся с мотоциклом: четверо погибших

В Одесской области грузовик столкнулся с мотоциклом: погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера вечером на автотрассе “Киев-Одесса”, вблизи с. Ревовое, водитель грузового автомобиля "МАН" совершил столкновение с мотоциклом "ИЖ Планета 2" без государственного номерного знака, под управлением неустановленного водителя, который двигался без освещения, габаритных огней и светоотражающих приспособлений.

Вследствие ДТП водитель и три пассажира мотоцикла погибли на месте происшествия. Лица погибших устанавливаются.