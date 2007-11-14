Корпорация «Богдан» увеличила производство легковых машин

Корпорация "Богдан" в январе-октябре на мощностях "Автомобильного завода "Богдан" (в прошлом - Луцкий автомобильный завод) произвела 42 563 легковых автомобиля, что на 23,82% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, в общем объеме произведенных автомобилей: ВАЗ - 15 523 ед., Kіa - 13 857 ед., Hyundaі - 13 183 ед.

В октябре текущего года производство легковых автомобилей возросло на 45,17% - до 6 036 авто по сравнению с октябрем прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году корпорация планирует увеличить выпуск легковых автомобилей на 25%, по сравнению с 2006 годом, до 50,5 тыс. штук.

В текущем году планируется начало выпуска новых моделей Hyundai (Accent, SonataNF, SantaFeNew) и Кіа - OpirusNew, Cee`d, Carens.

В 2006 году корпорация «Богдан» увеличила производство легковых автомобилей различных марок и модификаций на 31,3% или на 9 605 штук, по сравнению с 2005 годом, до 40 294 штук.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Автомобильный завод "Богдан", «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «Киа Моторс Украина» и др.