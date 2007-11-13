Первый в мире спорткар для бездорожья пойдёт в серию (фото)

Команда разработчиков раллийного автомобиля McRae Enduro, предназначенного для внедорожных гонок, объявила о намерении в течение ближайших трех лет запустить в серийное производство дорожную версию этой машины - SSUV (Super Sport Utility Vehicle), сообщает британское издание Autocar.

Конструкторы заявляют, что McRae SSUV станет "первым в мире спорткаром, предназначенным для бездорожья". Напомним, что Enduro был создан британской компанией MDV Specialist Engineering при поддержке известного автогонщика Колина МакРэя и его брата Алистера МакРэя.

Четырехместная новинка будет построена на базе гоночного внедорожника Enduro и получит систему постоянного полного привода. Ожидается, что внедорожник, вес которого составит около 1550 килограммов, будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями, но какие именно это будут моторы - пока не сообщаются.

Autocar отмечает, что Барри Рейнольдс (Barry Reynolds) - инженер этого автомобиля - заявил, что агрегаты "в среднем" станут развивать 350 лошадиных сил, а их максимальный крутящий момент составит около 745 Нм.

На какие именно рынки планирует поставлять новый внедоржник, пока не известно. Впрочем, представители MDV Specialist Engineering сообщают, что в компании "...видят большой потенциал для продаж этой машины" на Ближнем Востоке, а также на развивающихся рынках России, Индии и Китая. Ожидается, что стоимость такой машины составит не менее 150 тысяч евро.

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