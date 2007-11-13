На границе с Россией перевернулась машина с контрабандным горючим

Автомобиль „УАЗ”, который контрабандой вез из России 1,5 тонны дизельного горючего в самодельной емкости, перевернулся на государственной границе в Луганской области.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, въехав на территории Украины „УАЗ” нарушителя не смог преодолеть так называемый противоконтрабандный ров и перевернулся. Водитель автомобиля, который оказался без номерных знаков, сбежал на территорию России.

Контрабандное горючее из емкости вытекло, в настоящее время машину удалось поставить на колеса, ее передали на таможню.