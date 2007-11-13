Черновецкий заверяет, что снег в Киеве убирают денно и нощно

В связи с погодными условиями Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил профильным службам столицы усилить оперативность мероприятий по устранению снежных преград на автодорогах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, «все дорого-эксплуатационные предприятия КК «Киевавтодор» работают в круглосуточном режиме”.

Д.БАСС заверил, что дорого-эксплуатационные предприятия корпорации полностью обеспечены противогололедными материалами, на данное время в наличии есть 34 тыс. тонн технической соли. Кроме того, теперь к работе подготовлены 313 единиц снегоуборочной техники, которая находится в состоянии круглосуточной готовности.

В эти выходные, в результате значительных осадков, на дороги столицы работники «Киевавтордора» высыпали 1 тыс. 350 тонн соли. Двое последних суток на улицах города работало 270 единиц снегоуборочной техники.