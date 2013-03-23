Чиновник требовал 20 тысяч за удостоверение тракториста

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, эти деньги должностное лицо вымогало от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере сельского хозяйства, за выдачу шести удостоверений тракториста-машиниста без обучения и экзаменов.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.