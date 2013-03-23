Чиновник требовал 20 тысяч за удостоверение тракториста
02:05, 23 марта 2013Разное
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В Херсоне при получении 20 тыс. грн взятки задержан инспектор Гостехнадзора.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, эти деньги должностное лицо вымогало от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере сельского хозяйства, за выдачу шести удостоверений тракториста-машиниста без обучения и экзаменов.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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