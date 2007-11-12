В Бердянске в ливневый колодец провалился автобус с пасажирами
13:44, 12 ноября 2007Разное
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Спасатели освободили "Мазду" из ловушки
.Информацию об этом сегодня агентству УНИАН официально подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области.
"Действительно, около 16:00 11 ноября в Бердянске возле одного из домов по улице Дюмина в ливневый колодец провалился пассажирский автобус "Мазда". С помощью спецтехники спасатели освободили транспортное средство из западни. В автобусе находилось 5 человек", - сообщили в пресс-службе.
По официальным данным, никто не пострадал.
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