В Бердянске в ливневый колодец провалился автобус с пасажирами

.Информацию об этом сегодня агентству УНИАН официально подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области.

"Действительно, около 16:00 11 ноября в Бердянске возле одного из домов по улице Дюмина в ливневый колодец провалился пассажирский автобус "Мазда". С помощью спецтехники спасатели освободили транспортное средство из западни. В автобусе находилось 5 человек", - сообщили в пресс-службе.

По официальным данным, никто не пострадал.