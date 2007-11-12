Черновецкий объявил мобилизацию снегоуборочной техники

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил безотлагательно создать в столице оперативный штаб по борьбе с природной стихией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по его словам, кроме оперативного штаба при КГГА, подобные штабы должны быть созданы в каждом районе столицы. “Задачей оперативных штабов будет обеспечение оперативного управления снегоуборочной техникой для контроля за безопасностью на дорогах столицы. Первое мое распоряжение оперативному штабу было о мобилизации всей снегоуборочной техники, которой в городе насчитывается более 300 единиц», - подчеркнул мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал всех без исключения руководителей районов Киева срочно отреагировать на его распоряжение и оперативно создать штабы по борьбе с природной стихией. Киевский городской председатель также сообщил, что в оперативном режиме будет осуществляться работа эвакуаторов и городских дежурных служб, чтобы держать под контролем ситуацию на дорогах Киева.