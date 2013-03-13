В ДТП погиб 13-летний чемпион мира по бальным танцам

Об этом сообщает Первый национальный.

Юный танцор вместе с партнершей Дарьей Кривко ехал на тренировку в Харьков. По версии местных правоохранителей, водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Он и мальчик - погибли. Семнадцатилетний пассажир и танцовщица - в больнице.

В прошлом году Дарью и Илью выбрали первыми среди сотни лучших танцевальных пар со всего мира. Горшенин был также победителем престижного конкурса по бальным танцам, который проходит в британском Блэкпуле.