В ДТП погиб 13-летний чемпион мира по бальным танцам
08:20, 13 марта 2013Разное
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13-летний Илья Горшенин попал в аварию на трассе между Краматорском и Дружковкой Донецкой области.
В прошлом году Дарья и Илья стали первыми среди сотни лучших танцевальных пар мира / Фото с персональной страницы Дарьи Кривко Вконтакте
Об этом сообщает Первый национальный.
Юный танцор вместе с партнершей Дарьей Кривко ехал на тренировку в Харьков. По версии местных правоохранителей, водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Он и мальчик - погибли. Семнадцатилетний пассажир и танцовщица - в больнице.
В прошлом году Дарью и Илью выбрали первыми среди сотни лучших танцевальных пар со всего мира. Горшенин был также победителем престижного конкурса по бальным танцам, который проходит в британском Блэкпуле.
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