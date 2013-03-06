Для женщин вход в харьковский зоопарк 8 марта будет бесплатным

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как отметили в пресс-службе, бесплатный вход для женщин – это «подарок зоопарка всем женщинам в Международный женский день».

Справка УНИАН. Харьковский государственный зоологический парк – объект природно-заповедного фонда Харькова общегосударственного значения, один из самых старых зоопарков Украины, основанный в 1895 году.

Харьковский зоопарк имеет вторую после Киевского зоопарка по ценности коллекцию. Здесь обитает более 384 видов животных (8 тыс. особей), среди них - рыбы (137 видов), земноводные (2 вида), пресмыкающиеся (44 вида), птицы (97 видов), млекопитающие (79 видов). В зоологическом саду обитает 7 видов животных, занесенных в Европейский Красный список, 14 - в Красную книгу Украины. В зооколлекции 93 вида, которые включены в Конвенцию о международной торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).