В Швейцарии сгорел передвижной цирк, в котором работали 10 украинцев
19:47, 07 ноября 2007Разное
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Люди остались без документов
10 граждан Украины остались без личных вещей и документов в результате пожара, который возник сегодня в кантоне Ааргау (Швейцарская Конфедерация).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, украинцы работали в передвижном цирке „Паяццо”, который сгорел вместе с расположенным рядом комплексом для торговли скотом.
По сообщению Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации, граждане Украины в результате пожара не пострадали.
На данное время Посольство Украины в Швейцарии проводит проверку с целью оформления соотечественникам проездных документов.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Швейцаре и МИД Украины.
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