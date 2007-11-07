В Швейцарии сгорел передвижной цирк, в котором работали 10 украинцев

10 граждан Украины остались без личных вещей и документов в результате пожара, который возник сегодня в кантоне Ааргау (Швейцарская Конфедерация).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, украинцы работали в передвижном цирке „Паяццо”, который сгорел вместе с расположенным рядом комплексом для торговли скотом.

По сообщению Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации, граждане Украины в результате пожара не пострадали.

На данное время Посольство Украины в Швейцарии проводит проверку с целью оформления соотечественникам проездных документов.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Швейцаре и МИД Украины.