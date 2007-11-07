Скончался начальник милиции Тернополя

В ночь на 6 ноября, после продолжительной болезни скончался начальник Тернопольского городского отделения Управления Министерства внутренних дел в Тернопольской области Богдан Воробец.

Председатель тернопольской областной государственной администрации Юрий Чижмарь выразил соболезнование семье покойного.

Временно исполняющим обязанности начальника милиции города стал его первый заместитель Василий Бурык.

На должность начальника Тернопольского городского отделения Управления МВД в Тернопольской области Богдан Воробец был назначен в 2005 году.

Коммерсантъ-Украина