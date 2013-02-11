Голосуй персонально или сдохни

О личном голосовании депутатов и конфликте вокруг этой проблемы сказано и написано много. Уже настолько много, что в отдельный жанр целесообразно выделять материалы, разоблачающие скрытые мотивы оппозиционеров.

Пока что в этом жанре рулят две версии. Первая – всю бучу с блокированием трибуны затеял Кличко, напуганный тем, что иначе придется поддерживать президентские амбиции Яценюка. Вторая – оппозиционеры выполняют заказ Кремля по срыву принятия подобострастного заявления о евроинтеграции под евроукраинский саммит 25 февраля.

Обе версии тянут где-то на троечку с минусом. В них, конечно, есть элементы конспирологии, алогичности и паранойи, но до полноценного бреда они не дотягивают в силу скованности воображения авторов и примитивности их допущений. Так что вопрос остается открытым. Не считать же, в самом деле, что оппозиционеры и действительно хотят именно того, чего требуют. Отчасти виноваты сами оппозиционеры – их пояснения малоубедительны и противоречивы, их цели туманны, а их аргументы не дружат с логикой.

Оппозиционеры действительно хотят, чтобы большинство принимало решения, от которых зависит судьба страны, нажатием кнопок собственноручно? Нет, они вообще не хотят, чтобы большинство принимало решения, от которых зависит судьба страны, поскольку не согласны со взглядами большинства на судьбу страны. Оппозиционеры действительно считают, что персонально депутаты будут голосовать не так, как голосуют нажимающие за них кнопки коллеги, а наоборот? Нет, поскольку и присутствующие и отсутствующие голосуют, как велит партийное начальство.

Оппозиционеры хотят, чтобы все ходили на работу и получали деньги только за это? Нет. Никто не хочет ходить на работу, если те же деньги можно получать и находясь в более приятных местах. Для оппозиционеров это принципиальный вопрос в силу врожденной порядочности? Нет, достаточно напомнить одну цитату: «Мы посчитали: один депутат нужен на пять кнопок. Мы столько и соберем». Не припоминаете, кто это сказал в июле 2008-го накануне созыва внеочередной сессии парламента? А интернет помнит.

Слабовато выглядит и главный тезис, из-за которого инициатива оппозиции пользуется большой популярностью в народе. Я имею ввиду не то, что личное голосование прописано в Конституции. В Конституции много чего прописано, но не выполняется. Или выполняется так, что лучше бы не выполнялось.

Идея завоевала массы по другой причине. Народ у нас своих слуг и избранников вполне обоснованно не любит и, в ответ на аналогичные действия с их стороны, готов с удовольствием подложить им любую свинью, - будь то лишение льгот, снятие неприкосновенности, уменьшение зарплаты, сокращение количества депутатов или, как в нашем случае, принуждение исправно ходить на работу жать на кнопку собственным пальцем.

Только вот добиться того, чтобы народные слуги ходили на работу и, как средний офисный хомяк, отсиживали положенное время, с помощью предложенной инициативы вряд ли удастся. Да, раз-два в месяц, в дни аванса и зарплаты, они же дни голосований, сессионный зал будет заполнен чуть более чем наполовину. В остальное время нужен только спикер и два-три выступающих по тому или иному законопроекту.

Мало того, если сейчас среднеполитизированный избиратель может хотя бы приблизительно по трансляциям парламентских заседаний составить впечатление, почему одни депутаты поддерживают законопроект, а другие считают, что принимать его в таком виде нельзя, то этого удовольствия он будет лишен. Все обсуждения проходят в один день, а голосования – совсем в другой. «Законопроект номер такой-то, - бубнит спикер, - кто за? кто против? Принято во втором чтении с замечаниями. Следующий вопрос». И так несколько сотен раз.

Так в чем же истинная зловещая цель оппозиции? В нашей мозаике не хватает всего одного паззла. А именно – при введении сенсорной кнопки результат голосования зависит от присутствия в зале только тех, кто должен голосовать за. Голосуют остальные против, воздерживаются, вообще не голосуют или вообще не присутствуют в зале – не столь важно.

А теперь волевым усилием расширяем сознание и включаем логику. Кампания оппозиции направлена на то, чтобы все(!) депутаты от власти периодически собирались в одном заранее известном месте(!) в заранее известное время(!). Зачем? Полюбоваться на них и получить от этого удовольствие? Вряд ли. Тем более, что самим оппозиционерам там находится в это время необязательно. Теперь поняли? Тот-то же.

Да, у меня тоже остается только одна не противоречащая фактам версия – речь идет о создании условий для самого громкого и крупного теракта в истории страны. Остальное – дело техники. От одновременного нажатия двух с половиной сотен сенсорных кнопок могут сдетонировать несколько мешков гексогена в подвальной канализации, могут обрушиться стеклянный купол и стены. Или возникнет пожар, как это уже было в рейхстаге, то есть парламенте одной страны как раз в те времена, которые чем дальше, тем больше сравнивают с нашими реалиями. Большинства не будет, и большинством автоматически станет меньшинство.

Помните об этом. Голосуя в одиночку за пятерых, каждый депутат спасает жизни не только четырех своих отсутствующих товарищей, но и свою собственную жизнь, ведь противнику нет смысла взрывать или жечь парламент, пока там не собрались все или хотя бы большая часть депутатов от власти. Чем меньше их будет в сессионном зале, чем больше они будут рассеяны по дальним уголкам мира вроде затерянных островов Тихого и Индийского океанов, Карибского и Средиземного морей, тем больше гарантия, что ни один озверевший террорист, ни одна зловещая тайная секта не лишит наш народ избранного и заслуженного им парламента. Люди, будьте бдительны!

Игорь Гридасов