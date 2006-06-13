Корейские ученые создали ”антивозрастную” молекулу

Прямо скажем, никому из нас стареть не хочется. Потому-то ученые по всему миру и бьются над одним из "проклятых вопросов науки" – как продлить молодость и увеличить продолжительность жизни. Но сколь-нибудь вразумительного ответа на него так и не находят.

Однако сенсационное открытие, сделанное исследователями из Корейского института науки и технологии, настраивает на оптимистический лад: они утверждают, что с помощью так называемых нанотехнологий смогли создать "клеточный источник молодости" – "антивозрастную" молекулу под кодовым названием CGK733, которая должна помочь человеческим клеткам бороться с процессом старения и даже со смертью. И в это хочется верить.

"Все клетки сталкиваются с неминуемой смертью, поскольку они стареют, – говорит руководитель исследования, 41-летний профессор Ким Тэ Кук. – Образно говоря, на этом пути они становятся апатичными и, в конечном счете, перестают делиться. Но нам удалось доказать, что CGK733 может блокировать этот процесс".

По его словам, действие нового синтетического вещества заключается в том, что оно дает старению обратный ход, оживляя "засыпающие" клетки и впоследствии омолаживая их, причем за этим процессом, происходящим внутри клетки, можно наблюдать воочию. "Мы знаем точный механизм CGK733, поэтому у нас наилучшие шансы добиться успеха", – отмечает он.

Его коллеги из других исследовательских центров также воодушевлены этим открытием, пусть и относятся к нему с некоторой осторожностью. "Безусловно, это инновационная находка, – говорит профессор из Сеульского национального университета Ким Сунг Хун. – Однако нам необходимо проверить, действительно ли молекула CGK733 способна омолодить человеческие клетки без побочных эффектов".

Понимает это и Ким Тэ Кук: в настоящее время его команда проводит тестирования нового вещества, результаты которых будут опубликованы в следующем номере журнала Nature Chemical Biology. Ну а пока профессор надеется, что это "антивозрастное" вещество будет поставлено на конвейер в виде доступного лекарственного препарата в течение ближайших 10 лет. Как говорится, блажен, кто верует…

Утро.ру