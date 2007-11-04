Мумию Тутанхамона впервые решились показать широкой публике (фото)
До сих пор ее видели только ученые
Мумия Тутанхамона впервые демонстрируется широкой публике, сообщает BBC News.
Останки древнеегипетского фараона, помещенные в прозрачный контейнер с системой контроля климата, можно увидеть в его гробнице в Долине царей.
До сих пор посетителям показывали только золотой саркофаг Тутанхамона и его посмертную маску. Лицо фараона видели лишь несколько десятков ученых.
|Руководитель работ, египетский археолог Захи Хавасс
Гробницу фараона, остававшуюся в нетронутом виде более трех тысячелетий, в 1922 году обнаружил британский археолог Говард Картер. Многочисленные находки из захоронения были собраны в единую коллекцию и показаны во многих странах мира.
В середине ноября выставка, на которой будут демонстрироваться около 130 предметов, откроется в Лондоне.