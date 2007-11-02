Появились первые снимки открытой версии Maybach 62 (фото)

В пятницу некоторые зарубежные интернет-сайты опубликовали первые, пока еще неофициальные фотографии открытой модификации роскошного седана Maybach 62. Этот автомобиль будет представлен на открывающемся в ноябре автошоу в Дубаи, а его выпуск начнется в 2008 году.

Открытый Maybach получил кузов типа "ландо" - с жесткой крышей в передней части салона (над водителем), и складывающейся мягкой в задней, над пассажирами. При этом у машины сохранились обычные задние двери и почти серийные задние стойки кузова, а за сиденьями появился специальный отсек для крыши.

Как сообщалось ранее, открытую версию Maybach 62 выпустят ограниченным тиражом всего в 20 экземпляров. Как ожидается, основными покупателями этого автомобиля станут состоятельные клиенты с Ближнего Востока. Цена на самый роскошный Maybach пока не объявлена.

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