По одному льду ходим

Все, кто жил в Киеве, или даже ненадолго приехал сюда зимой 2010 года, наверняка очень хорошо запомнили, как обычные атрибуты холодного времени года – снег и лед – превратились в настоящее стихийное бедствие, длившееся несколько месяцев. Тогда живым олицетворением проблем киевлян стал мэр Леонид Черновецкий, ожидавший весны, которая «расчистит» улицы – вместо дворников. С тех пор былая власть ушла и сменилась не только в столице, но и во всей стране. Да и вообще очень многое произошло. Вот только гололед и колоссальное количество людей, получивших травмы на киевских улицах, никуда не делись.

Не исчезли никуда и жуткие пробки, возникающие, едва выпадет мало-мальски сильный снег, ямы на дорогах, аварии на теплотрассах, из-за которых посреди зимы тысячи людей остаются без отопления и горячей воды, кучи мусора, и многие, многие другие нелицеприятные реалии отечественного ЖКХ. Неизменен тот факт, что нет, наверное, в Украине ни одного региона, который не сталкивался бы постоянно с коммунальными проблемами. Кто-то кивнет на зиму – мол, «неожиданно» началась, кто-то попеняет на недофинансирование коммунальной отрасли и устаревшую инфраструктуру. Я же думаю – корень проблемы в другом. А именно – в неуважении власти, всей нашей государственной машины к интересам, условно говоря, среднего украинца.

Самое печальное в этом – то, что имеется в виду власть как таковая, независимо от того, кто именно ее представляет на данный момент. Лед на улицах, разбитые дороги, неубранные свалки и многие другие неприятные явления присутствуют в нашей жизни независимо от того, кто именно руководит Кабмином или конкретным городом. Выходит, что нас с вами начинает не уважать любой политик, обретший власть, независимо от своей партийной принадлежности и своих предвыборных обещаний. Ведь власть меняется, а самые необходимые жизненные условия, как-то: возможность беспрепятственно ходить и ездить по улицам, не переживать по поводу горячей воды в кране и тепла в батареях – нам никто не обеспечивает. Эти слова звучат банально, но из них сами собой напрашиваются тревожные выводы.

Во-первых, совсем не просматриваются никакие перспективы того, что наше государство сможет когда-нибудь стать по-настоящему европейским. В смысле не историческом, политическом или территориальном, а с точки зрения элементарных стандартов качества жизни. Ведь пробки, гололеды и повреждения теплотрасс есть везде. Но только у нас эти проблемы не решаются особо системно и злостно. Кроме того, только мы, жители Украины, постоянно сталкиваемся с двойными стандартами, существенно раскалывающими общество. Ведь именно в нашей стране возможна ситуация, когда город Донецк вычищают и капитально ремонтируют к Евро-2012, а в каких-то 20 километрах от него остается прозябать глухая провинция, где асфальт превратился в бездорожье и не ремонтируется годами (то же самое можно сказать и о Львове, и о других местах, которые были «вычищены», чтобы показать иностранцам, что не все так плохо в Украине).

Кроме того, именно в нашей стране обычные погодные явления вроде снега (это же не ураган или землетрясение!) травмируют столь большое количество людей. Разве так бывает в государстве, которое хочет в ЕС, то есть, декларирует комфортные стандарты жизни для своих граждан как приоритет? Потому и разговоры о наших европейских перспективах – с этой точки зрения – кажутся довольно странными. Да и аргументов тому же Евросоюзу взять нас к себе такое отношение к гражданам Украины украинской же власти ни в коем случае не добавляет.

Во-вторых, вышеописанное отношение украинского государства к своим гражданам создает для все той же власти массу искушений. Ведь, пользуясь нашей безропотностью и безразличием к собственной персоне в рамках диалога «мы – власть», можно украсть все, что угодно. Ибо в разговорах с друзьями или где-нибудь в соцсетях ругать мэра города за то, что лед не убирается – это, знаете ли, оставаться безропотным. Потому как, кроме трепа в интернете да на кухне, никаких действий, направленных на исправление ситуации, со стороны народных масс совсем нет.

Так вот, в-третьих, нынешний гололед и связанные с ним проблемы – это как раз и есть свидетельство того, что украинцы согласны с неуважительным к себе отношением и даже предрасположены к тому, чтобы никто особо не заботился вопросами, как сделать их жизнь лучше и удобнее. Мы ведь прекрасно «ведемся» на громкие лозунги политиков и начинаем выяснять, кто из нас – «донецкий», а кто – «бандеровец», и кто за кого голосовал, как будто это хоть что-то говорит о человеке. Мы научились разнообразнейшим способам проявления неуважения и даже ненависти к своей власти, о которых не знает сама власть: ведь, когда начинаются выборы, мы послушно спешим на избирательные участки. Иногда – меняя, но, чаще всего, оставляя там, наверху одни те же лица. И, главное, прощая неизменный наплевательский подход к нам и нашим проблемам со стороны того самого «верха».

Из всего этого – лишь один вывод: мы очень сильно избаловали своих политиков и разрешаем им делать с нами все, что они хотят. И не напрягаться по нашему поводу, если это им не выгодно.

Чисто теоретически, очередная зима, совершенно ожидаемо, но абсолютно нелогично и безосновательно ставшая стихийным бедствием, могла бы стать, наконец, поводом заставить власть уважать нас. Вот только для этого необходимо сделать первый, крайне важный, шаг – прекратить действовать так, как нам навязывают сверху, и, наконец, преодолеть всяческие расколы, спущенные нам штатными демагогами и манипуляторами разных политических сил и мастей. Мы же все, независимо от идеологий и мировоззрений, по одному льду ходим, так, может быть, стоит сообща побороться за то, чтобы ситуация стала лучше?

А к политикам тоже хочется обратиться. Дорогие наши, испытывать народное терпение, все-таки, нужно с умом и в меру. А то ведь однажды оно может лопнуть так, что даже поражение на очередных выборах покажется пустяком…

Родион Комаров, главный редактор сайта Glavred.info