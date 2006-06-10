В Одессе решили поставить Ленина на место

Исполнительный комитет Одесского городского совета решил перенести памятник Ленину с Куликового поля в парк Ленинского комсомола. Такое решение принято на заседании исполкома.

Как сообщил журналистам начальник управления по охране объектов культурного наследия Одесского горсовета Владимир МЕЩЕРЯКОВ, необходимо сменить местонахождение трех объектов монументального искусства: памятников академику Глушко на Приморском бульваре, потемкинцам на Екатерининской площади и Ленину на Куликовом поле.

Памятник Ленина планируется установить в парке Ленинского комсомола, потемкинцев - на верхней эстакаде Одесского морского торгового порта или на пересечении улиц Приморской и Польского спуска.

Памятник Глушко сразу смотрелся инородным телом в ансамбле Приморского бульвара в силу своих стилистических и архитектурных особенностей, отметил чиновник. «Эту скульптуру лучше перенести на проспект им. Глушко, который нуждается в элементах благоустройства», - сказал он.

Одесса занимает второе место в Украине по количеству памятников архитектуры. Их насчитывается почти 1400, сообщает MIGnews.com.