Госпитальная набережная в Севастополе переименована в честь 607 погибших

В Севастополе Госпитальной набережной присвоили имя Героев линкора "Новороссийск". Соответствующее решение было принято Севастопольским городским советом.

Как передает корреспондент УНИАН, на территории Военно-морского госпиталя Черноморского флота РФ имени Пирогова по этому случаю и по поводу 52-й годовщины трагических событий на этом корабле, состоялось чествование и увековечение памяти 607 погибших в ту октябрьскую ночь военных моряков.

На набережной также будет открыта мемориальная доска.

Справка УНИАН. Согласно выводам государственной комиссии, которая работала сразу после трагических событий 29 октября 1955 года, причиной взрыва линкора "Новороссийск" была немецкая мина времен Великой Отечественной войны, которую корабль зацепил во время постановки на якорь в Севастопольской бухте. В то же время и до сих пор существуют версии о минной диверсии: якобы в одном из отсеков корабля, доставшемся СССР от Италии по контрибуции (прежнее название "Джулио Чезаре", построен в 1911 г.), был заложен диверсионный заряд, а также о диверсии с применением боевых пловцов.

По данным Комитета ветеранов корабля, всего на линкоре на момент взрыва, который произошел среди ночи, находилось 1576 человек.