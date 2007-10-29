Петру досталось за Петлюру, «жертвы» ОУН получили за Говерлу

19 октября Евразийский союз молодежи (ЕСМ) заявил об уничтожении его активистами Государственного герба Украины, установленного на Говерле, и переименовании вершины в пик Сталина. Все средства массовой информации активно комментировали это событие и, конечно, реакция властей не заставила себя долго ждать. Глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога и министр иностранных дел Арсений Яценюк в один голос заявляли, что государство не должно прощать таких ударов и виновные будут наказаны по заслугам.

“Служба безопасности, Министерство внутренних дел имеют возможность показать возмущенной общественности, что способны действовать эффективно. Быстрое разоблачение вандалов должно заверить общество, что попытки позариться на государственные святыни будут прекращены решительно и безапелляционно. Кроме того, это произведет убедительный профилактический эффект”, - уверен Балога.

Все трое участников акта вандализма на Говерле, по данным МВД, сбежали и скрываются на территории России. И глупо было бы надеяться, что наш северный сосед их выдаст. Эффективность действий МВД и СБУ на этот раз проявилась в том, что идеолога ЕСМ Александра Дугина и лидера ЕСМ Павла Зарифуллина снова объявили персонами нон-грата в Украине.

Если бы на Говерле был осквернен не государственный символ, а очередной памятник, то власть и общественность могли бы просто проигнорировать акт вандализма. В лучшем случае, в прессе прошла бы небольшая информация, памятник отмыли или отреставрировали и забыли. Взять хотя бы небольшую статистику подобных происшествий по Украине за прошлый месяц.

25 сентября в Симферополе двое хулиганов в масках облили краской памятник так называемым «Жертвам советского народа, павшим от рук пособников фашистов – вояк ОУН-УПА и других коллаборационистов». 28 сентября в Черниговской области неизвестные осквернили памятники Героям Крут. Они залили желтой краской фундамент самого мемориала и центральную гранитную плиту со словами гимна Украины. На цоколе мемориала белой краской было написано "Слава России". Кстати, аналогичный случай осквернения памятника Героям Крут произошел в мае 2007 г. В Полтаве в ночь на 12 октября облили красной краской памятник Петру І, установленный перед входом в государственный историко-культурный заповедник «Поле Полтавской битвы». 22 октября опять же неизвестные осквернили памятник участникам Январского восстания 1918 года в Мариинском парке в Киеве. Красной краской на постаменте было написано “Кат” и нарисована звезда.

Все эти акты вандализма, на первый взгляд, кажутся не связанными между собой ни географически, ни тематически. На самом деле, все осквернения памятников имеют политический подтекст, и одно происшествие тянет за собой другое. “Если осквернили памятник какому-то деятелю времен социализма, то в ответ на это обязательно испортят памятник какому-то деятелю национально-освободительного движения. И это замкнутый круг, в котором оказалась наша идеологическая ситуация и мы из него выйти никак не можем”, – сказал мне директор Института археологии НАН Украины, председатель Украинского общества охраны достопримечательностей истории и культуры (УТОПИК) Петр Толочко. С ним согласен и первый заместитель УТОПИК Николай Пархоменко. “Очень часто достопримечательности сегодня являются заложниками политических соревнований. Те или иные действия вокруг памятников делаются исключительно с точки зрения политической целесообразности", – утверждает Пархоменко.

И это легко подтверждается теми же примерами. В ночь на 4 октября коммунальные службы исполнительного комитета Полтавского горсовета демонтировали памятный знак главному атаману войск Украинской Народной Республики Симону Петлюре, и уже 12 октября осквернили памятник российскому царю Петру Первому.

Говоря о мотивах, которые побудили совершить акт осквернения символа Украины, Зарифуллин отметил, что это ответ на провозглашение командующего ОУН-УПА Романа Шухевича Героем Украины.

"Подобный акт вандализма по-другому как целенаправленными мероприятиями не назовешь: сначала возведение в ранг героя активного приспешника фашистов Романа Шухевича, потом дело дошло до переименования улицы Январского восстания, теперь – осквернение памятника борцам за лучшую судьбу народа", – заявили киевские социалисты после осквернения памятника участникам Январского восстания 1918.

“За охрану любого памятника в первую очередь отвечает государство, и органы местной власти. Кроме того, что есть центральный уполномоченный орган охраны культурного наследия – Министерство культуры. И в какой-то степени Госстрой. На местах – это органы культуры, в частности областные управления культуры”, - рассказывает УНИАН Пархоменко.

Кстати, за осквернение памятников нарушитель несет уже не административную ответственность, а уголовную. “Преднамеренное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение достопримечательностей - объектов культурного наследия - караются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до трех лет”, - гласит ч. 1 ст. 298 Уголовного кодекса Украины.

Почему акты вандализма все чаще происходят в нашей стране? На это вопрос затрудняются ответить даже специалисты. “Вандализм – явление не только украинское, оно намного шире. Происходит от двух причин. Первая – это достаточно низкий уровень культуры, который сегодня мы имеем, к сожалению. А вторая – абсолютная аморфность и беспомощность государства как институции юридической, которая не состоянии организовать четко нормируемую жизнь страны”, – говорит Толочко. И добавляет, что если воспитание культуры – это процесс более длительный, то наладить государственную охрану памятников и систему наказания за это можно достаточно быстро, но государство этого не делает.

“У любого социального явления есть свои причины. Эти причины значительно глубже, чем нам кажется на первый взгляд. Кому-то не понравился памятник, кто-то хотел свести счеты с руководством города или с авторами, – все это свидетельствует об уровне политической культуры и культурном уровне общества и его состоянии в целом. А состояние нашего сегодняшнего общества не способствует тому, чтобы люди отдавали себе отчет в том, что культурное наследие является наибольшим богатством страны”, – рассуждает Пархоменко.

Отношение к культурному наследию свидетельствует об уровне цивилизации нации. И уровень цивилизации многих наших соотечественников, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Анна Ященко