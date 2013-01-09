Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, значительных нарушений общественного порядка во время празднования и посещения жителями области культовых сооружений зафиксировано не было.

В целом богослужения в церквях посетили свыше 80 тысяч людей.

Правда, не обошлось и без инцидентов. В городе Фастов во время колядования потерялась 5-летняя девочка. Старшие братья семи и девяти лет не присмотрели и маленькая осталась вблизи местного супермаркета сама. Ребенка нашли работники патрульной службы милиции и доставили в горотдел, а впоследствии, выяснив личности родителей, вернули колядницу домой.