Под завалами в луганской шахте до сих пор остаются трое горняков

По информации на настоящее время на шахте 50 лет СССР (ВАТТ «Краснодонуголь»), где вчера произошла трагедия, под завалами еще остаются трое горняков.

Горноспасатели работали всю ночь, сообщает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-службу территориального управления Держгирпромнагляду Луганской области. В 2.25 подняли тело одного из четырех погибших. Четверо пострадавших, которые были подняты на поверхность с травмами разной степени тяжести, находятся в больницах Краснодона. Один горняк – в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести.

Трагедия произошла в лаве, которую еще только строили. Среди погибших не только горнорабочие, но и два монтажника. На шахте работает специальная комиссия под председательством первого заместителя начальника территориального управления Держгирпромнагляду Луганской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15:17 на шахте им. 50-летия СССР на спряжении 12-й западной лавы с 12-тым западным вентиляционным ходком произошел обвал пород кровли.