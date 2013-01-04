Украина-2012 в цифрах

В новогодне-праздничный период принято подводить итоги года минувшего. В нашей стране, по странной традиции, эти вот итоги всегда различаются – в зависимости от тех, кто их, итоги-то, подводит. Даже, если итоги – об одном и том же. Кто-то упорно наблюдает рост украинской экономики и существенное улучшение жизни, несмотря на аргументы и, опять-таки, «итоги» кого-нибудь другого. Кто-то уверен, что «все было очень плохо», невзирая на цифры и графики оппонентов, свидетельствующие, что в чем-то было, в общем-то, даже «хорошо».

А вот как выглядел бы 2012-й год сухим языком некоторых цифр (подборка авторская, и на полную репрезентативность года не претендует):

40 000 000 000 гривен потратила Украина на подготовку к Евро-2012

996 000 000 гривен выделил Кабинет министров Украины на обеспечение видеонаблюдения на выборах 28 октября

465 777 056 гривен выделил Кабинет министров Украины на ремонт vip-больницы «Феофания»

3 189 000 человек получают в Украине пенсию менее 1000 гривен

630 000 гривен заплатили власти Харькова за 10 лавочек в метро накануне ЧЕ по футболу

400 000 гривен (50 тыс. долларов) выиграли студенты из Донецка за изобретение «говорящей печатки», помогающей общаться людям с ограничениями речи.

52 800 гривен заплатил за комплект белья для базы отдыха Национальный банк Украины

24 000 гривен получит от государства первая украинская чемпионка мира по шахматам

4816 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине за год

2000 детей усыновили украинцы за год

964 гражданина Украины получают максимальную пенсию в размере 15 624 гривен

560 гривен за 1 килограмм малины заплатило Государственное управление делами

289 народных депутатов Украины проголосовали за закон о запрете пропаганды гомосексуализма

148 встреч провела экс-премьер Юлия Тимошенко почти за 4 месяца пребывания в ЦКБ №5

74% украинцев считают себя счастливыми и довольны жизнью

32 золотые медали выиграли на Паралимпийских играх в Лондоне украинские паралимпийцы, заняв 4-е командное место

20 медалей привезли украинские спортсмены с Олимпиады в Лондоне

17 визитов за границу совершил Президент Украины за год

16 раз ломался скоростной поезд Хюндай только в декабре

15 месяцев лишения свободы присудил суд Луганской области милиционеру, расчленившему свою жену и выбросившего на обочину ребенка

1,59% набрала на парламентских выборах партия Натальи Королевской, будущего министра социальной политики

0 пресс-конференций провел глава государства с журналистами в 2012 году

…А итоги - сами подбивайте :)