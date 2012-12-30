До 8 января центр Киева перекрыт для транспорта

Движение будет перекрыто в период с 30 декабря 2012 года до 8 января 2013 года на улице Крещатик на участке от улицы Институтской до улицы Б. Хмельницкого, а в случае необходимости и до Бессарабской площади.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УДАИ г. Киева, это делается с целью предупреждения правонарушений и обеспечения охраны общественного порядка.

Водителям придется объезжать и такие улицы, как Софийская (от ул. Владимирской до Майдана Независимости) и Малая Житомирская (от Майдана Независимости до пер. Владимирского), где с 18:00 31 декабря 2012 года до 6:30 1 января 2013 будет запрещено движение всего транспорта, кроме общественного.

Кроме того, водители не смогут припарковать свой автотранспорт в центре города 31 декабря с 16:00 и 7 января с 11:00, а именно на улицах: Софийская (от ул. Владимирской до Майдана Независимости); Малая Житомирская (от Майдана Независимости до пер. Владимирского); Эспланадная; Рогнединская (от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной); Шота Руставели (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной).

Столичная ГАИ обращается с просьбой к киевлянам и гостям города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения.

«Также просьба к водителям - не выезжать на личном транспорте без неотложной надобности и по возможности пользоваться общественным транспортом. Но если такая необходимость возникла, то во время управления транспортом выполнять Правила дорожного движения, быть внимательным и осторожным», - отмечается в сообщении.