ГАИ Киева просит водителей быть осторожными и смотреть под колеса

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении столичной Госавтоинспекции, в частности, 27-28 декабря ожидается повышение температуры, местами налипание мокрого снега, а это, безусловно, осложнит движение транспорта и пешеходов.

При таких погодных условиях столичная Госавтоинспекция призывает водителей во время движения быть максимально внимательными и осторожными, придерживаться скоростного режима, безопасной дистанции, правил маневрирования, в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Также ГАИ призывает киевлян и гостей города учесть сложные погодные условия и не оставлять автомобили на краю проездной части, поскольку это значительно осложняет уборку снега.