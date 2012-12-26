Тест на МВФ для Арбузова: или грудь в крестах, или голова в кустах

С назначением Сергея Арбузова первым вице-премьером сохраняется главная кадровая интрига политического сезона — так кто же премьер настоящий?

Ну, с формальной точки зрения все понятно – премьер страны стал известен еще на позапрошлой неделе, когда Янукович вернул «политическому деду» Азарову премьерские погоны. Но приход в замы Арбузова добавил пикантности в политические расклады.

Одни эксперты говорят: де-факто, Арбузов — самый главный в правительстве. А скоро это и де-юре произойдет. Другие добавляют: мол, премьерствовать Азарову – не долго. Максимум – до лета. Пока Сергей Геннадиевич стажировку на Грушевского проходить будет.

Собственно, логика в этом есть. Во-первых, всем известно: говорим Арбузов, подразумеваем Янукович.

А, во-вторых, кадровые назначения Янукович делает по шаблону карьерного продвижения: сначала первый заместитель, а потом уже – «хозяин». Так было с Виктором Пшонкой, который «замтсвовал» перед назначением Генеральным прокурором. Так было и с Валерием Хорошковским, который поначалу трудился замом руководителя СБУ, и, лишь когда прошел обучение специфическим навыкам, повысился в статусе до председателя спецслужбы.

Кстати, если следовать этому шаблону, то сменить Азарова должен бы был как раз Хорошковский, который с весны 2012 занимал пост первого вице-премьера. Возможно, так бы и произошло, если бы не тот смешной «прокол» в Днепропропетровске, случившийся в начале сентября. Президент, который, судя по всему, уже давно подыскивал замену Яновичу, решил протестировать Валерия Ивановича простым вопросом: а какой же в стране размер прожиточного уровня и минимальная пенсия? И тут, как говорят «конторщики», Хорошковский погорел на мелочи — ну, не знал миллионер, пусть и первый вице-премьер, какая в стране минимальная пенсия и какой установлен прожиточный миниум.

Ладно с Хорошковским. «Человек контракта» всегда найдет новый контракт.

Вернемся к Сергею Геннадьевичу. Может, я и ошибаюсь, но у меня такое впечатление сложилось, что Арбузов не сильно хотел стажироваться в правительстве Азарова. Он сразу премьером в свои 36 лет хотел быть. Для этого в столице даже сити-лайты со своим изображением развесил.

Хотя... и вправду, зачем стажироваться в правительстве, в котором размер прожиточного минимума не знают, переговоры МВФ провалили, дебет с кредетом свести не могут?

То ли дело – Нацбанк. Все знает, все контролирует. Банкиры предпочитают не комментировать политику главного банка страны, валютный курс стабилен, а МВФ все реформы НБУ поддерживает, кроме введения 10% сбора на валюту.

Не поверите, но примерно в таком духе Сергей Геннадьевич не так давно и высказался на встрече с журналистами.

Более того, Арбузов и вовсе заявил: если серьезно и со знанием дела подойти к работе в правительстве, то в течение года внешнеторговый баланс можно сделать профицитным.

Хотя у многих именитых отечественных экономистов весьма пессимистические прогнозы на 2013 год. По их мнению, мировая экономика продолжит падение, что не может не отразиться на экономике Украины.

В таких условиях сохранить макроэкономическую стабильность будет весьма непросто. Простая арифметика: новому правительству при хорошем стечении обстоятельств удастся получить 5 млрд. долларов от МВФ. Плюс еще 5-7 млрд. могут перевести в страну наши гастарбайтеры. И еще 5 млрд. можно ожидать в качестве инвестиций. Всего – примерно 17 млрд. Что в оттоке? В 2013 Украине как государству предстоит обслужить 13 млрд. обязательств плюс 10 млрд. частного сектора. И того – 23 млрд. долларов нужно отдать, хотя придет в страну всего 17 млрд. Как видим, достаточно серьезный разрыв.

А если МВФ не даст денег? Дырка огромная. Не зря президент Янукович недовольно постукивает по столу, когда говорит, сколько предстоит отдать по внешнему долгу.

Кстати, у основного кредитора страны появились дополнительные требования. Не только поднять цены на газ, но и уменьшить дефицит госбюджета на 2013 года, а также перейти на гибкое валютное курсообразование.

Но если и эти требования выполнить, не факт, что недополученные ранее 12 млрд. долларов можно будет получить. Здесь еще и политика замешана. О чем, кстати, Госдепартамент США еще прошлой осенью заявил.

В таких условиях вести переговоры с МВФ — а именно за сотрудничество с Фондом теперь отвечает Арбузов — смертельно опасно. Здесь – либо грудь в крестах, либо – голова в кустах.

Ждать осталось недолго. Визит миссии МВФ запланирован на вторую половину января. Даст кредит МВФ – Азаров может в тот же день освобождать кабинет. Не даст — дверь в тот самый кабинет может надолго (если не навсегда) захлопнуться как раз перед Арбузовым.